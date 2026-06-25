Malestar entre los socios por el tono de Sánchez: "Está completamente fuera de orbita"

Los socios del gobierno de Pedro Sánchez creen que las explicaciones del presidente del Gobierno fueron insuficientes. "No se dieron las respuestas que la gente necesita, se adoptó el papel de víctima, de conspiraciones y persecuciones", ha criticado la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido. Tampoco les ha gustado el tono. "Está completamente fuera de orbita", ha señalado el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián.

La mayoría de los socios reprochan a Sánchez haber sido más duro con ellos que con la oposición en su comparecencia de ayer. "Se equivocó tremendamente metiéndose con Ione Belarra, con el señor Rufián", ha valorado el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez.

Una lectura que algunos hacen incluso en clave electoral. Deslizan que Sánchez se está preparando, tomando cierta distancia de los socios que hasta ahora lo han respaldado. "No está el PSOE para dar lecciones", ha zanjado la diputada de los Comuns en la Cámara Baja, Aina Vidal.

La línea oficial de la Moncloa lo desmiente, enmarca las palabras de Sánchez en una respuesta defensiva. "Lo que hizo el presidente fue poner algunas cosas en su sitio, no siempre vamos a estar recibiendo nosotros", ha explicado el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Aunque algunas voces internas socialistas y dentro del Gobierno si creen que se acerca el fin de la legislatura. "Cada uno va ocupando su lugar", apuntan fuentes del ejecutivo.

Bildu, el aliado que menos aprieta

De momento, EH Bildu es el aliado que menos aprieta. Ayer su portavoz, Mertxe Aizpurua, fue una de las más benévolas con Sánchez en su turno de palabra. Aunque tampoco entra al choque hoy Sumar. Preguntada por su intervención, la portavoz del grupo en el Congreso suaviza el tono. "No es la primera vez que chocamos y no será la última seguramente", ha afirmado Barbero. "Somos leales, pero tampoco vamos a hacer como que no pasa nada", ha matizado.

Con la coalición en plena reconstrucción, todavía sin siglas y sin líder tras la salida de Yolanda Díaz, el "nuevo Sumar" está lejos de estar preparado para una convocatoria electoral. De ahí que aboguen por agotar y aprovechar el tiempo que les queda en la legislatura. "Nos queda mucho trabajo por delante", ha vaticinado Aina Vidal.

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