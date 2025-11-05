Mazón pide comparecer el martes en la comisión de la DANA de Les Corts tras anunciar su dimisión

Dos días después de comunicar su renuncia, el ‘president’ de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ha remitido un escrito a la mesa de la comisión de investigación sobre la DANA en Les Corts para comparecer a petición propia en la sesión del martes 11 de noviembre.

En su solicitud, Mazón plantea acudir “para dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat para la recuperación social y económica de las zonas afectadas por la riada, y todo aquello que consideren los grupos” que integran el órgano.

La agenda aprobada por la mesa, presidida por Vox, había citado para ese mismo día al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros María Jesús Montero (Hacienda), Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande-Marlaska (Interior), además de la exministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Sin embargo, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ya descartó su asistencia al recordar que no tienen obligación de comparecer ante parlamentos autonómicos en su condición de representantes del Estado.

Moncloa marca el marco: "Rinden cuentas en las Cortes Generales"

En la misma línea, Pilar Bernabé subrayó este miércoles que los miembros del Ejecutivo “rinden cuenta en el Congreso y en el Senado, en las Cortes Generales” y calificó la comisión impulsada en Les Corts como un “circo”. La respuesta cierra la puerta a la foto de una cascada de altos cargos estatales ante la comisión valenciana y recoloca el foco en el ámbito autonómico, ahora con Mazón ofreciendo su versión de la gestión de la emergencia y de la recuperación posterior.

Con su comparecencia, el ‘president’ en funciones busca exponer cronología, decisiones y medidas de respuesta adoptadas por la Generalitat y asumir preguntas más allá del marco de su escrito, abriéndose a “todo aquello que consideren los grupos”. La petición llega en un contexto político de máxima tensión por el primer aniversario de la DANA y el debate público sobre responsabilidades, protocolos y tiempos de reacción.

La comisión y el tablero que viene

La comisión de investigación sobre la DANA en Les Corts pretende ordenar hechos y responsabilidades en torno a la gestión de la catástrofe y su impacto social y económico.

La ausencia de miembros del Gobierno central dejará previsiblemente el protagonismo en los comparecientes autonómicos y locales, con Mazón en primer término. De confirmarse su intervención, la sesión del 11 de noviembre podría actuar como cierre político de su etapa al frente del Consell y como prueba de contraste entre los trabajos de la comisión y el relato institucional de la Generalitat.

