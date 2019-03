Mas reivindica su trayectoria el frente del Govern: "Me lo he currado mucho"

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha reivindicado su trayectoria al frente del Govern, y también sus años como concejal en Barcelona y como líder de la oposición en el Parlament: "Sí, me lo he currado mucho. He tenido que currar mucho. Ha sido un trabajo largo y pesado", y ahora conserva los diputados de 2010.

Lo ha dicho en la segunda jornada del primer debate de investidura, donde ha reivindicado que, en plena crisis, con el paro elevado y un alto índice de pobreza, no ha perdido apoyos electorales ya que tiene 62 diputados, los mismos que en 2010.

En 2010 lo consiguió bajo las siglas de CiU y ahora bajo las de JxSí, pero para Mas esto no cambia que ha conseguido un apoyo sostenido durante años de la sociedad catalana: "Han habido cambios de alianzas porque han pasado muchas cosas".

"He oído mil veces que me tendría que ir. Debo molestar a mucha gente, que preferiría que estuviera otro", ha concluido, y ha reivindicado que JxSí tiene más del doble de diputados que el segundo grupo de la Cámara, C's, que tiene 25.

Mas también ha reivindicado que su partido ha colaborado en la gobernabilidad de España y en 2010 fue decisivo para que "no fuera rescatada" por Europa avalando el plan de reformas que presentó el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) en el Congreso.

Tras la intervención del líder socialista, Mas ha admitido que le "duelen personalmente" las palabras de Iceta: "No estoy dispuesto a hacer lo que sea para ser president, de ninguna manera", ha remachado.

El candidato a la presidencia ha puntualizado que hay líneas que no traspasará pero ha garantizado que llegará "tan lejos como sea necesario" para "establecer el mandato de las urnas el 27-S".

"No me temblarán las piernas ni me fallará el pulso en la parte que me toque a mi", ha advertido.

Mas ha aclarado que no dijo ayer que sin investidura se acababa el proceso soberanista, sino que quedaba "encallado" por un tiempo, lo que es "la pura evidencia" porque, ha dicho, si no hay investidura el gobierno seguirá en funciones mientras el Parlament sí que está constituido.