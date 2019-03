Artur Mas defiende en el Parlament que en el reto independentista "no sobra nadie"

El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, ha iniciado su discurso de investidura denunciando la "pseudodemocracia" española que menosprecia los resultados de las elecciones catalanas del 27-S, que han dado "por primera vez en la historia una mayoría netamente independentista".

El debate de investidura del nuevo presidente de la Generalitat ha arrancado poco después de las 17:00 horas, sin que Mas haya conseguido garantizarse el aval de la CUP para la primera votación de mañana, lo que imposibilita por ahora que pueda renovar en el cargo.

"Por primera vez en la historia hay una mayoría netamente independentista"

Tras el pleno extraordinario de esta mañana, en el que el Parlament ha aprobado con los votos de Junts pel Sí y la CUP una declaración de inicio del proceso hacia la independencia, Mas ha vuelto esta tarde a la cámara catalana acompañado de su esposa, Helena Rakosnik.

Mas, que justo antes de su discurso ha departido brevemente con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en el hemiciclo, ha evocado los ejemplos de Escocia y del Quebec, donde ha dicho que con mayorías menos amplias los soberanistas consiguieron celebrar referendos de autodeterminación.

"En las democracias de calidad se adecúan los marcos legales para dar salida a los mandatos democráticos. En las democracias de baja calidad o las pseudodemocracias se utilizan la fiscalía, la policía y los tribunales para frenar o abortar la voluntad popular", ha señalado.

Con los expresidentes del Parlament Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert siguiendo su discurso en la tribuna de invitados, Mas ha denunciado que el Estado "continúa negando la realidad de Cataluña, tratando de impedir por todos los medios la expresión democrática de un pueblo" y sigue dando "la espalda al diálogo".

En el reto independentista "no sobra nadie"

Mas ha advertido que para lograr el "gigantesco" reto de alcanzar la independencia se necesita "a todo el mundo que crea" en el proyecto porque. "No sobra nadie, lo repito, no sobra nadie", ha enfatizado el candidato de Junts pel Sí para la presidencia de la Generalitat.

Mas ha defendido que el proceso soberanista no es "contra España" sino a favor de "soluciones beneficiosas" para todas las partes, al tiempo que ha asegurado que "hay margen para el diálogo y la negociación" si el Estado deja de "dinamitar puentes de entendimiento".

"Estamos legitimados para buscar un nuevo Estado y tenemos una mayoría, no para gestionar la autonomía cada vez mas escasa que tenemos, sino para construir un nuevo Estado" en el plazo de 18 meses que prevé la hoja de ruta de Junts pel Sí (JxS), ha añadido.

"Estamos legitimados para buscar un nuevo Estado"

También se ha mostrado partidario de "combinar el uso de la autonomía limitada y recortada que tenemos con la construcción del nuevo Estado", puesto que "nadie entendería que el Govern renunciara a los instrumentos de que dispone para garantizar una vida mejor a nuestros ciudadanos" mientras "nos dotamos de los instrumentos de un Estado".

"El reto -ha subrayado- es gestionar la autonomía y construir un Estado, y esta legislatura tiene que servir para transitar de la autonomía al Estado, cada día menos autonomía y cada día más estado". El candidato de JxS a la reelección también ha apuntado que "todos los que quieran un referéndum lo tendremos, el de ratificación de una Constitución catalana en la elaboración de la cual todos estamos llamados a participar".

Asimismo, ha denunciado que las querellas del 9N son la expresión de la "prepotencia, la miopía política y el orgullo imperial de un Estado" que "no habla ni negocia lo que no le gusta" y actúa con "tics predemocráticos": "¿Quién quiere vivir en un Estado como este?", ha denunciado. Empleando el castellano para dirigirse al conjunto de España, ha acusado asimismo al Estado de perseguir "criminalmente a los que promueven urnas", tratar "a demócratas como delincuentes" y usar "las leyes y los tribunales para acallar la democracia, no para canalizarla".

Alerta a la CUP de que sin investidura el proceso quedará "encallado"

Mas también ha aprovechado esta intervención para decir, en un mensaje velado a la CUP, que el proceso catalán quedará "encallado" al menos "durante un tiempo" si no se inviste president y, por tanto, no se constituye gobierno.

En su discurso durante la primera sesión de investidura en el Parlament, Mas ha recurrido a una metáfora marinera al advertir de que "si no hay suficiente sintonía entre el timón y las velas, puede pasar que la embarcación vuelque y no se pueda enderezar".

Tras la intervención de Mas, el debate de investidura se ha suspendido hasta mañana a las 10.00 horas, con las intervenciones de los diferentes líderes parlamentarios