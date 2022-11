Marlaska contra las cuerdas: Unidas Podemos pide una "profunda investigación" sobre la valla de Melilla

Unidas Podemos se desmarca de la versión del ministro del Interior sobre el salto a la valla de Melilla. Unas recientes imágenes que la Guardia Civil envió a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo muestran cómo una avalancha de inmigrantes se lanza contra las verjas.

Fernando Grande-Marlaska ha dicho que "ningún hecho trágico", ninguna muerte, tuvo lugar en suelo español y que los inmigrantes "usaron instrumentos muy peligrosos para atacar esa frontera que también es de la Unión Europea".

Una versión que, sin embargo, no ha resultado válida para su socio de coalición que ha insistido en crear una comisión de investigación para esclarecer el trágico suceso, a pesar de que no tienen los apoyos suficientes para que salga adelante.

"He sido clara desde el primer momento, con los derechos humanos no se juega, los derechos humanos no son relativizables y necesitamos una profunda investigación para conocer con exhaustividad lo que ha pasado", ha advertido Yolanda Díaz.

En la misma línea el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha dejado claro que las explicaciones de Marlaska "no son suficientes": "La opacidad no puede ser una excusa o un escenario de impunidad para esconder posibles desmanes. Es la mayor masacre de los últimos 40 años en fronteras", ha lamentado.

El PP cree que Marlaska debe dimitir

La tragedia de Melilla cerca al ministro del Interior. A la "profunda investigación" que ha solicitado Podemos, se suma ahora la petición de dimisión por parte del PP. "Si como dicen algunos medios, se han trasladado cadáveres de la frontera de España a la frontera marroquí, si esto es así, como hemos podido comprobar en las imágenes, y que el ministro de Interior ha dicho que no era así, cuando lo hemos visto todos, el PP pide al presidente Sánchez el cese del ministro de Interior y hacerlo mejor hoy que mañana", ha el coordinador general de la formación, Elías Bendodo.