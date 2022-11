Varios de los diputados de visita en Melilla creen que hubo fallecidos en la zona controlada por España

Una delegación del Congreso de los Diputados ha viajado esta mañana a la ciudad autónoma de Melilla para conocer de primera mano cómo trabajan las fuerzas de seguridad en el control fronterizo con Marruecos. La visita, programada con anterioridad, coincide con un momento de máxima presión sobre el ministro del Interior, al que varios grupos políticos exigen explicaciones por la muerte de migrantes durante el salto masivo del pasado 24 de junio. Fernando Grande-Marlaska había prometido a los miembros de la Comisión de Interior de la cámara baja que podrían visualizar en la comandancia de la Guardia Civil de Melilla todas las imágenes del suceso.

Los representantes de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu aseguran haber visto imágenes facilitadas por la Guardia Civil en las que "todo parece indicar que se produjeron fallecidos en la zona controlada por España, evidentemente", afirma Enrique Santiago, de Unidas Podemos. "España es el país competente para iniciar las investigaciones".

El diputado Jon Iñarritu, de EH Bildu, ha asegurado a los periodistas haber visitado "el lugar bajo soberanía y control español, que coincide con las imágenes donde aparecen cuerpos heridos o fallecidos en territorio bajo control español, sin duda alguna". Lo que, a su juicio, desmiente la versión oficial: "Los hechos no ocurren en zona de nadie, un invento del ministro Marlaska, sino en territorio bajo control español".

Ana Carvalho, representante de Esquerra Republicana de Cataluña, va más allá y asegura tener claro, tras la visita, que "los hechos ocurren en territorio español", y exige una comisión de investigación en la cámara.

Mientras, la portavoz del Partido Popular en la Comisión de Interior, Ana Vázquez, ha defendido la actuación de los agentes de la Guardia Civil y ha demandado explicaciones al ministro del Interior. "No sabemos por qué Marlaska no ha dicho la verdad, que sea transparente, venga al Congreso y traiga las imágenes, y no utilice a la Guardia Civil", ha asegurado en declaraciones a los periodistas durante su visita a las instalaciones.

Marlaska insiste en que no hubo muertos en territorio español

Por su parte, el ministro del Interior, de visita en Cuenca, ha insistido en que la actuación de las Fuerzas de Seguridad fue "proporcionada, legal y necesaria, y no hubo ningún muerto en territorio español". Ha recordado además que medio centenar de guardias civiles resultaron heridos y "dos de concreta gravedad".

Respecto a la visita que este lunes realiza la Comisión de Interior del Congreso a Melilla ha subrayado que "estaba prevista desde hace tiempo" y ha señalado que los diputados podrán visionar "todas las imágenes grabadas" ese día, tanto las grabadas por los helicópteros, como por los drones y también las cámaras ubicadas en el recinto fronterizo.