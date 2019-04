Marín, sobre la ruptura de Colau con el PSC: "Va a generar una preocupación para los sectores económicos"

ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat considera que la ruptura del pacto municipal "es un error", no solo para "la política sino para los ciudadanos de Barcelona". Ha criticado de que Colau se haya mantenido "en una actitud de no quererse mojar y no querer decir lo que ella pensaba", dejando que sean las bases las que decidan