María Corina Machado desata la polémica en España: el Gobierno ve "una falta de respeto" su plante a Sánchez

La visita de María Corina Machado a España ha provocado un nuevo foco de tensión entre el Gobierno y la oposición. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha calificado su actitud como una "falta de respeto" hacia las instituciones españolas después de que la dirigente venezolana evitara reunirse con el Ejecutivo.

Según Albares, la situación resulta especialmente llamativa porque, en el pasado, Machado llegó a solicitar ayuda a España e incluso pidió refugio en la Embajada. "No se puede solicitar ayuda y luego venir a desmerecer a las instituciones españolas", ha señalado.

Desde el Gobierno y el PSOE no han ocultado su malestar. Varias voces han insistido en que las puertas de la Moncloa estaban abiertas, mientras califican de "incomprensible" la actitud de la opositora.

Respuesta de Machado

Machado no ha tardado en responder. Niega haber solicitado asilo y asegura que se reúne únicamente con quienes comparten su objetivo: el bienestar de Venezuela. "Me reúno con quienes quieren el bien común para mi país", ha afirmado.

Además, ha justificado su decisión de no reunirse con Pedro Sánchez en el clima generado por las declaraciones del propio Albares. "Las declaraciones recientes y agresiones explican muy bien la decisión de tener unas reuniones y otras no", ha dicho.

Aunque ha evitado, según sus palabras, entrar en la política española, sí ha dejado una frase que ha generado polémica al expresar su deseo de que España tenga "elecciones impecables".

Apoyo de la oposición

El Partido Popular ha salido en defensa de Machado. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, considera coherente que no se reúna con Sánchez y ha criticado al Ejecutivo por su relación con el régimen de Nicolás Maduro: "Tener una reunión con el presidente del Gobierno que ha compadreado y sigue todavía compadreando con el régimen de Maduro, no tiene ningún sentido", ha expresado.

En paralelo, otras figuras como el expresidente Felipe González han rebajado el tono del enfrentamiento, subrayando que la defensa de la democracia no debería entenderse como una cuestión ideológica: "La lucha por la libertad no es patrimonio de una ideología, sino de la convicción profunda de en qué consisten los valores de la democracia", ha dicho.

La tensión política se produce en paralelo a otra controversia relacionada con Venezuela. El Gobierno venezolano ha respondido a los cánticos ofensivos del cantante Carlos Baute durante un acto en Madrid. Tanto desde el chavismo como desde sectores de la oposición, incluida la propia Machado, se ha coincidido en rechazar esas palabras por considerarlas fuera de lugar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.