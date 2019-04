Margarita Robles: "Entiendo que se va a respetar la posición de 'conciencia' que tenemos los diputados"

La diputada del PSOE, Margarita Robles, ha explicado que el Comité Federal de este domingo "lamentablemente" no le dio ningún argumento para votar abstención y permitir la gobernabilidad de Mariano Rajoy: "Por coherencia con lo que pienso, tengo que mantenerme en la postura que hasta ayer unánimemente tenía el PSOE", ha indicado.

Los diputados que rompan la disciplina de voto en la investidura de Rajoy podrán ser sancionados con hasta 600 euros de multa e incluso ser expulsados del partido. Ante ello, Robles cree que "hablar de sanciones y castigos me parece fuera de lugar y no es acorde con el tiempo que vivimos", y entiende que "se va a respetar la posición de 'conciencia' que tenemos los diputados, que es la coherente y respetuosa".

"La Constitución es clara, los diputados no estamos sometidos a un mandato imperativo, yo sí estoy sometida a un mandato imperativo cuando me presenté en una lista con el PSOE, una lista que decía 'sí' al cambio, ese es mi compromiso y mi mandato, y con ese compromiso y en el marco de lo que dice la Constitución es donde me voy a mover", ha explicado.

En una entrevista en Espejo Público, y preguntada por si habló con Pedro Sánchez, Robles ha subrayado que "las conversaciones privadas, son privadas".

No obstante, respecto al tuit que puso el exsecretario general del PSOE tras el Comité Federal, Robles ha explicado que Sánchez lo que dice es que "el Comité Federal hubiera debido realizarse de otra manera" y pone "el foco en los militantes". Ante ello, la diputada socialista se pregunta qué pasa que "los elegidos en primarias por los militantes tienen tan poca vida".