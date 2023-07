Macarena Olona arranca su campaña en un club de alterne porque "es un lugar habitual para políticos"

La exdirigente de Vox y actual líder de Caminano Juntos, Macarena Olona, arranca este jueves su campaña. Lo hará en un club de alterne de Atarfe, en Granada. Ha explicado que lo hace allí, en la sala Geisha, acompañada de "señoritas" ya que es un "lugar habitual para los políticos". "Pero sin hipocresías", enuncia.

Olona lo ha anunciado en su perfil de Twitter y ha agregado que "las consumiciones no se pagarán con dinero público". Ha cambiado la tradicional pegada de carteles que sirve de arranque electoral por un rato de charla en un club de carretera. La líder de Caminando Juntos aparecerá en una "comparecencia de prensa sin precedentes" en la que estará acompañada de miembros de su candidatura y de las señoritas del club. Se trata una propuesta que rompe con lo antes visto que ya ha tenido contestaciones y memes en redes sociales.

Denuncias de Olona por un "Vox History X"

Hace unos meses, Macarena Olona denunció estar viviendo un "Vox History X" en alusión a la icónica película 'American History X' que trata sobre un joven neonazi que se rehabilita tras pasar por la cárcel. Hizo estas declaraciones en una entrevista en 'Lo de Évole'. La exdirigente de Vox alegó también que se ha encontrado "ataque por parte de personas que hacen loas a Hitler".

En la entrevista, Macarena Olona reiteró que sufría una "campaña de ataque feroz" y que entiende el porqué, "lo están haciendo por miedo a lo que yo pueda representar". Además, alude a que algunos miembros de su formación se reunieron con periodistas para decir que está "loca" y que tiene "problemas de salud mental". Recriminó que "es muy injusto, no solo porque es mentira sino porque yo lo he dado todo por ese proyecto. Necesitan destruirme pero no se dan cuenta de que destruyéndome a mí destruyen una gran parte de la ilusión que está en votantes".