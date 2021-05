Luis Garicano, jefe de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, asegura que Plus Ultra no devolverá el rescate financiero

El jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, ha asegurado este martes que Plus Ultra "no tiene capacidad para devolver" los 53 millones de euros del rescate aprobado por el Gobierno, una cuantía "desproporcionada" para una empresa ni estratégica ni viable.

En rueda de prensa, Garicano ha explicado las alegaciones presentadas a la Comisión Europea en el marco de la queja por las ayudas públicas de la compañía. Quejas a las que se han sumado otras compañías aéreas y agencias de viaje.

Garicano, asimismo, ha pedido que tanto el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como los ministros de Transportes, Asuntos Económicos y Hacienda "den explicaciones claras, contundentes y urgentes" en España "por la gravedad" de los hechos.

"No es una empresa estratégica"

Desde su punto de vista, Plus Ultra "no era una empresa estratégica para la economía española y estaba ya en crisis antes de la pandemia" de la covid, por lo que no cumpliría con los requisitos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Pese a ello, el Gobierno dio luz verde el pasado marzo sin cumplir "con su deber de diligencia debida", ha dicho Garicano, que ve una "trama venezolana muy extraña" detrás del rescate.

A tenor de las alegaciones, "existen las suficientes sospechas" de que Plus Ultra "no cumple con las condiciones que motivaron la aprobación del Fondo de Capitalización y que se trató, por tanto, de una ayuda ilegal".

Rescate ilegal

El eurodiputado de Ciudadanos considera que los documentos aportados por el Gobierno en este procedimiento refuerzan la idea de que la aerolínea "no reunía con los requisitos de elegibilidad necesarios", en concreto, "los de no ser una empresa en crisis antes del inicio de la pandemia, ser 'estratégica' y ser viable".

En su opinión, "llama la atención" que las autoridades españolas argumenten que Plus Ultra es estratégica "cuando su cuota de mercado dentro de las 20 compañías con licencia de clase A es únicamente del 0,2%", o del "0,1% en 2019" si se tiene en cuenta el total de aerolíneas que operan en España.