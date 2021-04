Las agencias de viajes critican el rescate a Plus Ultra: "Con ese dinero podrían rescatar 1.000 pymes"

Las agencias de viaje critican y cuestionan el rescate a la compañía aérea Plus Ultra. Calculan que, con los 53 millones de euros que recibirá, se podrían rescatar 1.000 agencias. "Si esos 53 millones los dividiéramos en bloques de 50.000 euros hubiéramos podido ayudar a más de 1.000 pymes del sector" ha criticado Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje.

Críticas por el rescate

Dicen que esas agencias sí son "estratégicas" para España. No como Plus Ultra, que hoy, por cierto, ha recuperado sus vuelos con Perú.

El fundador de la cadena de hoteles NH, Antonio Catalán, confiesa que, en su sector, muchos ni conocían Plus Ultra. "La compañía Plus Ultra no es que no la conozca yo, es que creo que no la conocía nadie en España" ha asegurado Catalán.

Bruselas no investigará

La Comisión Europea desmintió la semana pasada haber iniciado una investigación sobre la ayuda de 53 millones de euros concedida por parte del Gobierno a Plus Ultra

Bruselas sí confirmó la recepción de una denuncia sobre esta ayuda a Plus Ultra del eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano, cuya validez deberá revisar ahora.