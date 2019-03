Los alcaldes que apoyan el referéndum siguen negándose a declarar al considerar que la Fiscalía se extralimita en sus funciones

De los 712 alcaldes catalanes que se han mostrado dispuestos a ceder espacios públicos para el referéndum del 1 de octubre, 37 han sido llamados a declarar ante la Fiscalia.

Hasta el momento, se han acogido a su derecho a no declarar los alcaldes de Mollerussa (Lleida), Marc Solsona -también diputado del Parlament-, de Oliana (Lleida), Miquel Sala, y de El Pont de Suert (Lleida), José Antonio Troguet.

Este miércoles, han seguidos sus pasos los alcaldes de Sabadell, Maties Serracant (Crida per Sabadell, CUP), alcaldesa de Girona, Marta Madrenas (CiU), y de Palafrugell, Josep Piferrer (ERC).

Serracant no acudido a declarar ante la fiscalía. En una comparecencia ante la prensa, el alcalde de Sabadell ha justificado su decisión explicando que se está viviendo "un ataque a la democracia" y que perseguir a aquellos que cuelgan carteles y hacen campaña política "no es nuestra democracia".

Los alcaldes de Girona, Marta Madrenas (CiU), y de Palafrugell, Josep Piferrer (ERC), han acudido a declarar a la Audiencia de Girona, acompañados por unas dos mil personas.

Tras ser informada de cuales eran los hechos por los que la investigan y leerle sus derechos, Madrenas ha querido "poner de manifiesto que entendía que la fiscalía se estaba extralimitando en sus competencias ya que ya hay una causa abierta en el TSJC que está investigando sobre los mismos hechos".

"En ese momento me ha cortado y me ha dicho que si pretendía explicar esto no era necesario ni pertinente respecto a lo que pretendían investigar y que, por lo tanto, no tenía demasiado sentido seguir la declaración", ha relatado.

El alcalde de Palafrugell, por su parte, ha explicado que se ha acogido a su derecho a no declarar y, al prever que no le dejarían decir lo que quería, han presentado un escrito en el que ha hecho constar los derechos que, en su opinión, le han "usurpado" a él como alcalde y "al pueblo de Cataluña".

Mañana, están citados a declarar los alcaldes de Olot, Santa Coloma de Farners y la Bisbal d'Empordà.

Manifestaciones frente a la fiscalía

En la plaza del Vi se han leído dos manifiestos, uno de ellos promovido por los concejales de Girona y parte del mismo ha contado con el apoyo de todos los grupos municipales, incluido el PSC, en el que se recuerda que la ciudadanía "pide una vía de diálogo y que no se utilice la judicialización de la política contra ningún cargo electo ni funcionario".