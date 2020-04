La crisis del coronavirus fuerza a todos a proponer pactos... al menos para la galería

Las direcciones de los grupos parlamentarios del PSOE y el PP están ultimando los flecos de la comisión para la reconstrucción social y económica, entre ellos la identidad y procedencia política de quien ejerza la Presidencia. Fuentes parlamentarias conocedoras de las conversaciones han informado que el diálogo entre socialistas y populares continuará. El objetivo sigue siendo crear la comisión antes del martes que viene, de modo que la Junta de Portavoces que se convoque ese día dé el visto bueno. Queda tiempo todavía para ello. También intentan PSOE y PP que la propuesta cuente con el apoyo de todos los demás grupos.

Constactos por separado buscando presidente

Según han indicado varias fuentes consultadas, la portavoz socialista, Adriana Lastra, junto con su número dos, Rafael Simancas, hablaron con los portavoces de los demás grupos y con los diputados de las formaciones con menor representación parlamentaria para tantear sus criterios sobre la nueva comisión. Hicieron lo propio la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, y el secretario general del grupo, Guillermo Mariscal. Las dos partes, por separado, comunicaron a sus interlocutores que les facilitarían una propuesta conjunta lo antes posible. Algunas formaciones políticas supeditaron su apoyo a la comisión al signo político de quien sea presidente o presidenta, aunque las fuentes no han precisado qué partidos lo han hecho. Éste es uno de los aspectos esenciales que aún hay que dirimir, coinciden dos de las fuentes consultadas. El PP presentó el martes, en la Junta de Portavoces, su propuesta, aunque se ha abierto a cambiar algunos elementos, como recalcan fuentes de este grupo parlamentario y avanzó Álvarez de Toledo a los medios el mismo martes. Todo apunta a que será una comisión no permanente y que, por tanto, pues es su naturaleza reglamentaria, durarán sus trabajos un tiempo previamente determinado. En cuanto acabe su cometido, se clausurará, aunque en ningún caso puede abarcar más allá de la legislatura en curso. Los populares han situado ese límite temporal en la primera semana de julio, cuando el pleno del Congreso se encargue de aprobar el dictamen que se redacte y acuerde antes en la comisión. También reclama el PP presidir la comisión, algo discutido en las formaciones progresistas. La creación de una comisión no permanente, según indica el reglamento del Congreso, no necesita la aprobación del pleno, así que basta, por ejemplo, con que la pidan dos grupos, la Mesa o una mayoría de diputados de la Cámara. Podrían solicitar su formación PP y PSOE y ya así se cumpliría el reglamento, pero ambos prefieren concitar el máximo consenso posible en el Congreso. La comisión parlamentaria es el instrumento que pactaron Pedro Sánchez y Pablo Casado para abordar la reconstrucción social y económica del país. En un primer momento Moncloa planteó una mesa de diálogo y hasta concretó las áreas de trabajo.

¿Habrá más pactos?

Pedro Sánchez quiere que esas negociaciones en el Congreso se complementen con una mesa con los sindicatos y los empresarios. Y por otro lado pactos en comunidades y ayuntamientos. Hay quien piensa que es un intento de hacer más inexcusable el pacto nacional, o también tratar de atraer a Ciudadanos y separalo de las alianzas con PP apoyadas por Vox. La líder de Ciudadanos y portavoz en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha respondido al presidente del Gobierno que donde es más necesario acordar las medidas frente a la crisis del coronavirus es a nivel nacional, y ha asegurado que los gobiernos autonómicos y municipales del PP y Cs "son sólidos, están unidos" y ya dialogan con la oposición.

Andalucía, Extremadura, Aragón, Madrid...

El presidente de la Junta andaluza, Juanma Moreno, ha anunciado que durante su comparecencia en el Parlamento para abordar la situación del coronavirus en la comunidad, propondrá a los partidos políticos y agentes económicos y sociales una "gran alianza por Andalucía" para intentar reactivar la economía "entre todos" y afrontar los efectos en el ámbito económico y social de esta pandemia. Desde la oposición Susana Díaz urge una mesa parlamentaria para la reconstrucción de Andalucía y ofrece mano tendida a Moreno.

Parecidos mensajes se van escuchando en otras comunidades. Los socialistas por seguir la iniciativa marcada por Pedro Sánchez, como en la Comunidad de Madrid, Aragón o Extremadura. Y presidentes no socialistas por no quedar fuera del mensaje a favor del consenso para salir de la crisis, ampliamente respaldado por las encuestas.