Pilar Alegría, sobre el escándalo de Santos Cerdán: "¿Si van a aparecer más nombres? No lo sé"

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reconocido no saber si pueden salir más nombres de miembros del Ejecutivo en la investigación que ha provocado la salida de Santos Cerdánpor el presunto cobro de mordidas, aunque por el momento trata de circunscribirlo al "triángulo tóxico" que formaban el exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos, su sucesor en el partido, Santos Cerdán y el exasesor ministerial, Koldo García.

Al ser preguntada sobre si pueden garantizar que no aparecerán más implicados del Gobierno en este caso de presunta corrupción, Alegría dice que ninguna organización está exenta de tener casos de irregularidades en sus filas, pero ha reiterado que han actuado con contundencia desde el momento en el que conocieron que había "indicios sólidos". "Si van a aparecer más nombres, no lo sé", resaltaba Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, dejando claro que conocieron el contenido del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil el mismo jueves 12 de junio "cuando se abrió el secreto de sumario".

Pilar Alegría también ha asegurado que "frente a cualquier indicio sólido que afecte a cualquier persona" actuarán "con la misma contundencia".

Cuando le han preguntado por la presidenta del Congreso, Francina Armengol -quien ha reconocido que estuvo en una reunión a la que acudió el comisionista Víctor de Aldama, al que no conocía-, ha respondido que ese compromiso de actuar de manera inmediata "no puede usarse como coartada para ensuciar el buen nombre de personas honestas". "No se puede crear esa sombra de duda ni aceptar que todo el mundo es igual", ha reiterado.

El PSOE actúa "con contundencia"

Durante su comparecencia, el planteamiento que ha remachado la portavoz sobre el impacto del caso Koldo es que, la diferencia con otras formaciones políticas estriba en que el PSOE actúa "con contundencia" desde el primer momento, dando "la cara" y adoptando medidas "desde el minuto uno".

