Isabel Díaz Ayuso critica a Begoña Gómez: "Ha pasado de gestionar saunas a cátedras universitarias con el nombre de La Moncloa"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado duras críticas hacia Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalando que ha pasado "de gestionar saunas a gestionar cátedras universitarias con el nombre de La Moncloa y del Gobierno". Ayuso hizo estas declaraciones este viernes durante la inauguración de la nueva área de descanso Pradera de la Virgen de la Peña en Rascafría, en referencia a la investigación en curso sobre Gómez.

Ayuso aprovechó la ocasión para defenderse de las críticas recibidas durante su mandato, comparándolas con la situación actual de Gómez. "Ahora resulta que se persigue a la mujer o al hermano del presidente por ser familiares, juraría que eso es lo que me han hecho a mí durante los últimos cinco años y no pasaba nada, cuando nadie de mi entorno ha estado en política, nadie de mi entorno habita en un espacio público o a nadie de mi entorno ni a mí me han regalado nunca una tesis", afirmó la presidenta madrileña.

La presidenta también subrayó que el caso de su pareja y el de Gómez son "algo bastante distinto" y acusó al Gobierno de realizar ataques desproporcionados y de invertir la verdad en sus respuestas a las críticas. En referencia a la decisión de Begoña Gómez de no declarar este viernes en los juzgados de Plaza Castilla, Ayuso señaló que "es muy mal síntoma" y criticó el despliegue policial como una "escena propia de una dictadura bolivariana".

Reacciones del PP

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, también se pronunció sobre la negativa de Gómez a declarar ante el juez Juan Carlos Peinado, afirmando que "no dar explicaciones alienta las sospechas". Sémper consideró que Gómez "se equivoca profundamente no dando explicaciones ante un juez" y enfatizó que es Pedro Sánchez quien debe aclarar la situación.

Sémper criticó el uso del Congreso para desviar la atención y culpó al Gobierno y sus socios de mantener silencio ante las acusaciones de corrupción. "Quien nada teme, tampoco teme responder a las preguntas de un juez. Quien nada teme, nada teme a la hora de responder ante las preguntas de la oposición y ante las preguntas de los españoles", insistió.

La defensa de Gómez y el despliegue policial

El portavoz del PP también cuestionó el despliegue de seguridad en los juzgados de Plaza Castilla, donde Gómez acudió en un coche con cristales tintados y entró por el garaje. "Es un trato que ningún otro español tiene y es un trato absolutamente preferente", dijo Sémper, añadiendo que el abogado de Gómez preparó su defensa en La Moncloa con la asistencia del presidente Sánchez.

Exigencia de explicaciones

Sémper exigió explicaciones no solo de Begoña Gómez, sino también de Pedro Sánchez y de los partidos que sustentan su Gobierno. Cuestionó "qué le deben" al presidente para "estar callados" ante el "espectáculo bochornoso" que supone el caso de Gómez. "Hoy hay partidos políticos que están sustentando a este Gobierno que callan ante una corrupción que ya es insoportable y cuyo hedor trasciende La Moncloa", afirmó.

El portavoz popular adelantó que su partido espera tener "toda la información posible" para que Sánchez comparezca y dé las explicaciones necesarias, aunque descartó una citación inmediata. "El presidente del Gobierno debe de comparecer ante los españoles de una manera natural y, si no lo hace, le puedo asegurar que comparecerá en el Senado", concluyó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com