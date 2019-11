Las frases que perseguirán a Pedro Sánchez

De rechazar un Gobierno con Unidas Podemos, con múltiples razones, dos gobiernos en uno, no poder dormir tranquilo con ministros de Podemos... a defenderlo con estas palabras: "Proyecto ilusionante, emocionante".

Ya no veta a Pablo Iglesias, como hizo en el mes de julio, un socio al que antes rechazaba: "Si me obliga a elegir entre la Presidencia del Gobierno o mis convicciones, me quedo con mis convicciones". Y es que Sánchez se ha pasado toda la campaña insistiendo en un Gobierno en solitario, "un poco de coherencia, no dos voces en un gobierno".

Le daba miedo la posición de Podemos sobre Cataluña, hablando de presos políticos, y sobre todo las posiciones del portavoz de En Comú Podem, Jaume Asens, que ahora apareció en las imágenes del pacto, como formando parte del equipo negociador.

Un mensaje que no es nuevo, que viene de lejos: "España no se merece el cambio que propone Podemos, con Iglesias de vicepresidente controlando el CNI y con el apoyo de los independentista". Recordando la primera propuesta de gobierno de coalición que hizo Pablo Iglesias en la anterior legislatura.

Y de remate la escena que protagonizó Sánchez en 'El Hormiguero', entre varios políticos, al que eligió para no dejarle las llaves de casa... fue a Iglesias.