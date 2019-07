El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, que se desplazó a Murcia para la negociación, ha manifestado su enfado con Vox después de que votase en contra de la investidura de Fernando López Miras en el Parlamento murciano, considera que este partido “ha terminado siendo la ultraderechita cobarde que ha venido a la Asamblea de Murcia con Podemos y el PSOE”.

EL ENFADO DEL SECRETARIO GENERAL DEL PP

Tras resultar fallida la investidura del candidato popular en segunda votación, García Egea denunció el “espectáculo grotesco” de Vox en la Asamblea regional mientras resaltaba la “responsabilidad, altura de miras y capacidad negociadora” de su socio preferente, Ciudadanos. “Nos ha engañado durante cinco horas en la mañana de hoy”, indicó García Egea sobre ese encuentro en el que no se logró un consenso, y explicó que se ha estado hablando “continuamente” con la dirección nacional de Vox a lo largo de la tarde y se ha entrado en el hemiciclo con un acuerdo para la abstención: “Hay que ser valiente, dar la cara y explicar las cosas como son. Si ha querido utilizar la Región de Murcia como laboratorio de experimentos tendrá que explicarlo”, sentenció el ‘número dos’ del PP, para quien es especialmente grave que los diputados en Murcia de Vox dijesen que no tenían “ni idea” del acuerdo al que, según su versión, habría dado el visto bueno la dirección nacional de la formación de Santiago Abascal. “Yo con Vox no tengo nada que hablar, hemos hablado cinco horas y una región no puede estar pendiente de que a unos señores les llaman de Madrid”, sentenció, refiriéndose al momento en el que Vox se levantó de la mesa en Murcia siguiendo instrucciones de la cúpula nacional de su partido, señalan a Espinosa de los Monteros, ante las declaraciones de máximos representantes de Cs minimizando esa reunión.

LA VERSIÓN DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS

En 'Espejo Público', el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha negado que existiera un acuerdo firmado en Murcia, "yo he visto un papel que circula por ahí, pero no he visto la firma de nadie". Su versión es que todo iba bien en la reunión entre los representantes de Murcia de los tres partidos hasta que oyó a dirigentes de Ciudadanos decir que se trataba de tomar un café, nada de firmar nada entre los tres. Espinosa niega la versión de Egea del acuerdo firmado o el compromiso cerrado con el PP, pero achaca todo el problema a la falta de compromiso a tres de Cs. Aún así sigue abierto a negociar, pero a tres. Esta versión la mantiene el negociador de Vox en Murcia, Luis Gestoso. Ha asegurado que es "mentira" que hubiera un acuerdo con el PP. Ha cargado contra García Egea al que ha acusado de tener una actitud "lamentable" y de intentar "armar revuelo y lío": "Es uno de los grandes culpables, es el que más lío y cizaña ha generado", ha espetado. A juicio de Gestoso, el número 'dos' popular intentó que alguien le comprara "un papel" a última hora y dijo que había llegado a un acuerdo. Gestoso asegura que de ese pacto "ni le había hablado" García Egea.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, desaparecido públicamente durante este episodio, ha insistido en que su formación mantiene "la mano tendida" a PP y Ciudadanos en la Región de Murcia, pese a la investidura fallida. En un mensaje en Twitter, el dirigente ha insistido en que Vox quiere armar gobiernos alternativos a la izquierda, pero reclama respeto a sus potenciales socios: