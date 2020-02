El "seguid apretando" de Pablo Iglesias a los agricultores le da risa a la portavoz del Gobierno

El PP ha reclamado al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias que "deje de imitar a Torra", tras pedir a los agricultores "que aprieten" para reivindicar sus derechos y le ha recordado que "donde tiene que dar la batalla" ese en la Unión Europea, en el reparto de la Política Agraria Común (PAC), y "en Estados Unidos, con la crisis arancelaria". Y se ponga a trabajar", ha afirmado su diputado y vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, que en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso ha calificado de "llamativa" la coincidencia entre las palabras de Iglesias y el "'apreteu'" que dirigió en su momento el presidente de la Generalitat a los CDR.

Le da risa

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que le da "risa" que le pregunten si los agricultores deben "apretar" en sus reivindicaciones. "No me haga esa pregunta, que me entra risa", ha comentado Montero a su llegada al Congreso. Poco antes tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, habían evitado responder si comparten el consejo de Iglesias a los trabajadores del campo.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sí ha respaldado las protestas de los agricultores y les ha animado a que "aprieten para defender sus derechos" porque "tienen razón", el mismo mensaje que lanzó el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, a las organizaciones agrarias. "Por supuesto, que aprieten para defender sus derechos. Tienen razón", ha respondido Díaz a preguntas de los periodistas.