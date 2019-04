La embajadora española en Berlín dice que el independentismo no quiere diálogo y que los más radicales buscan "violencia"

La embajadora española en Alemania, María Victoria Morera, ha escrito una carta al director del diario 'Süddeutsche Zeitung' en la que defiende que los independentistas catalanes no han querido dialogar y defender sus ideas en el Parlamento español y, además, acusa a los sectores "más radicales" de pretender "forzar la intervención de las fuerzas del orden público, generando así tensión y violencia".

Morera empieza por recordar a los que acusan a España de no respetar la división de poderes que "España es un Estado democrático de derecho" donde "el poder judicial es independiente" y "el que incumple la ley es juzgado, tanto si se trata de políticos corruptos, como si se trata de políticos en rebelión".

Por eso, recalca que España respeta "escrupulosamente" cualquier decisión judicial, como es la de la Audiencia de Schleswig-Holstein de dejar en libertad al expresidente catalán Carles Puigdemont, reclamado por la Justicia española. Es más, señala que ese tribunal ha dicho que "Puigdemont no es en ningún caso objeto de persecución política".

En esa línea, dice también que "las continuas alusiones al régimen de Franco son extemporáneas y forman parte del falso y victimista relato de los nacionalistas". Y a quienes piden diálogo con Cataluña, les responde que "para que haya diálogo entre dos partes, ambas deben desearlo" pero ese "no es el caso de los líderes independentistas". En concreto, destaca que el año pasado se les invitó en ocho ocasiones a defender sus ideas en el Parlamento español y lo rechazaron, y que tampoco han participado en la comisión de financiación territorial, ni en la comisión parlamentaria creada para estudiar el futuro del Estado autonómico.

Además, defiende que no hay "tanto un conflicto entre España y Cataluña, sino entre los catalanes entre sí" y explica que hasta ahora el independentismo no tiene mayoría en las urnas", aunque sí "muy ajustada" en el Parlament por el sistema electoral. El partido ganador en las últimas elecciones, añade, fue Ciudadanos, que no es independentista.

Los CDR, "grupos antisistema"

Morera habla también de los denominados "comités de defensa de la república" (CDR), afirmando que "continúan realizando actos violentos, incendiando contenedores y cortando autopistas", de manera que son "grupos antisistema".

"Los separatistas más radicales persiguen la estrategia de "mover la calle', para así forzar la intervención de las fuerzas del orden público, generando así tensión y violencia", argumenta.

Por otro lado, recuerda que España es una monarquía parlamentaria en la que el Rey "es el garante de la unidad de España y de la Constitución", que ha prometido cumplir y hacer cumplir. "El Rey no puede mediar entre aquellos que cumplen la Ley y los que la vulneran", resume.

Por último, defiende que "el nacionalismo divide las sociedades" y se formula "contra otros", lo que es "el inicio del populismo". En ese sentido, apunta que "no es de extrañar que hayan sido los partidos populistas y xenófobos europeos, también en Alemania, los que apoyen el secesionismo en Cataluña".