Armengol reconoce ahora un encuentro con Aldama pero niega haberse mensajeado con él

Hace apenas un año, el 7 de junio de 2024, Francina Armengol visitó el Senado para dar respuestas sobre su posible conocimiento del Caso Koldo. En esa época Aldama aún no había empezado a colaborar con la fiscalía, Ábalos ni siquiera estaba imputado, Cerdán era aún secretario de Organización del partido socialista y la trama Koldo se centraba principalmente en los contratos de mascarillas durante la pandemia. Algunos de esos contratos estaban relacionados con Baleares en el momento en el que Armengol era presidenta autonómica.

Durante esa comparecencia Armengol fue tajante. Dijo que no conocía a Víctor de Aldama, pero hace unas semanas la versión cambió: la presidenta del Congreso reconoció que en una reunión con Air Europa sí que podría haber estado junto a Víctor de Aldama, que trabajaba como asesor de la aerolínea.

Esto ya ha hecho que Hazte Oír haya presentado una querella contra Armengol por falso testimonio, aunque hoy la presidenta del Congreso se ha mantenido. "Yo no he mentido, he dicho lo que recordaba", ha asegurado Armengol, al inicio de su intervención, acusada directamente de "mentir" por el senador de Vox Ángel Gordillo.

Sobre esa supuesta mentira se ha centrado buena parte de la comparecencia. De hecho, Armengol, lo ha negado en varias ocasiones. Según ha explicado, cuando era presidenta de Baleares recibió en audiencia a más de mil personas "y es imposible recordar nombres y apellidos". Ha precisado que después de que Aldama dijera que se había reunido con ella, miró junto con su secretaria toda la agenda de su etapa como presidenta. "Lo único que nos cuadra es que este señor, que era asesor de la compañía Air Europa, acompañara al presidente Pepe Hidalgo en una reunión conmigo", ha añadido, precisando que la reunión se produjo el 17 de noviembre de 2020.

El PP ha llegado a preguntar a Armengol sobre si el Presidente Sánchez le ha pedido explicaciones sobre ese presunto encuentro. La Presidenta del Congreso ha defendido que el Presidente del Gobierno está "más firme que nunca contra la corrupción" y que ha actuado contra estos comportamientos "desde el minuto 0". Además, Armengol ha asegurado que nunca ha hablado con Pedro Sánchez sobre Aldama.

También ha sido tajante cuando le han preguntado sobre presuntas presiones por parte de Ábalos (siendo ministro de Transportes) en la adjudicación de contratos a determinadas empresas. "Ni el señor Ábalos ni Koldo García me han ordenado contratar con empresas", ha respondido Armengol, incidiendo en que tampoco hubo "consejos" por parte del ministerio.

El PSOE defiende a Armengol

Los socialistas han defendido la actuación de Armengol, insistiendo en que la presidenta del Congreso no es´ta investigada ni imputada, y haciendo valer el argumento que desde el PSOE repiten en las últimas semanas: no aceptan lecciones sobre corrupción de la oposición. "No nos van a pillar. Tienen difícil acabar con Pedro Sánchez, no le conocen", ha expresado el senador socialista Alfonso Gil, repitiendo que la legislatura durará hasta 2027.