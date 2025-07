Moncloa hace efectivo el cese a Paco Salazar: "Este partido actúa, no tapa"

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha confirmado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que Moncloa ha aprobado el cese de Paco Salazar con carácter retroactivo desde el pasado sábado cuando se conocieron las denuncias de varias mujeres de partido.

Algunas informaciones apuntan a que las conductas delexresponsable de Coordinación Institucional de la Presidencia del Gobierno en Moncloa eran conocidas dentro del PSOE. Salazar era uno de los hombres de confianza de Sánchez, de hecho lo acaba de proponer como adjunto en la Secretaria de Organización. No obstante, Alegría ha insistido en que el presidente del Gobierno nunca tuvo constancia de los comportamientos de Salazar.

"No podemos darnos cuenta de las cosas que no conocemos. No había llegado ninguna denuncia, ni a Moncloa, ni al PSOE, pero con la información publicada el sábado se actuó con absoluta contundencia y diligencia”, ha asegurado la ministra portavoz. "Este partido actúa, no tapa", ha subrayado.

Los socialistas rescatan el caso Nevenka para cargar contra el PP

La recién nombrada portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha puesto el foco en la oposición. "Me parece de hipocresía que la gente de otras formaciones políticas se alegre de que esté pasando

, pero

cuando ellos han tenido la responsabilidad del Gobierno no han hecho jamás nada", ha criticado en una entrevista a TVE. Mínguez ha aprovechado para recordar casos como el de

Nevenka

, en el que el exalcalde popular de Ponferrada, Ismael Álvarez, se convirtió en el primer político condenador por acoso sexual de España. "La derecha siempre titubea o se pone al lado del acosador, nosotros siempre al lado de la víctima", ha zanjado la portavoz.

Mínguez ha vuelto a animar a las mujeres a denunciar. "Del Comité Federal salimos más reforzados en cuanto a la Comisión de Ética y Garantías. Quiero decir a las mujeres que no tienen que tener miedo a las denuncias”, ha declarado. “Los mecanismos existen, debemos darles más publicidad y sobre todo quitarles la palabra miedo", ha remarcado.

