Koldo García rompe su silencio: "Nadie ha hecho nada irregular, o eso pienso yo"

El miércoles se debate en el Parlamento Europeo el escándalo de las mascarillas, el 'caso Koldo'. El exasesor de José Luis Ábalos,Koldo García, ha roto su silencio. Dice que hizo miles de llamadas, pero no da nombres. También asegura que hay una justificación para el incremento de su patrimonio pero no la da. Además, defiende que no hay nada irregular y hace una defensa férrea de su antiguo jefe, el exministro de Transporte. Asevera que están siendo más que crueles con Ábalos.

"No hay ninguna manta que tirar", exclama Koldo García en una entrevista para 'Ok Diario'. "Nadie ha hecho nada irregular o eso pienso yo", destaca. Las autoridades investigan a Koldo por presuntas mordidas en la compra de mascarillas. Algo que niega asegurando que "no es cierto". "Eso lo justificaré, lo miraremos y todo tiene una justificación. Tienen sus préstamos hipotecarios y se verá claramente que no es así", agrega el exasesor.

Koldo García señala: "Si yo me he equivocado, tendré que asumir mis errores. Pero no he hecho absolutamente nada malo. Considera que la palabra "injusto" para referirse a la situación de José Luis Ábalos "sería suave". "Yo creo que se está siendo hasta cruel con él. Creo que es un hombre que lo ha dado todo, no por él mismo, sino por España, y que ha sido un fiel servidor público", ha defendido.

Koldo rompe su silencio

José Luis Ábalos, dice Koldo, "ha dedicado su vida a la política y a ayudar a todo el mundo". "Creo que es una de los mejores políticos que tiene España. Bueno, podrás discrepar con él, que eso es cierto, con sus ideas, con su forma de pensar o hacer cualquier cosa, pero su voluntad de solucionar problemas, de ayudar a la gente y sus creencias y sus ideologías, ponerlas en duda me parece no cruel, sino lo siguiente. Es que definir a esta persona y hacer lo que han hecho con él no es cruel, creo que es un poco más, bastante más. Y creo que las personas que deberían de haberle ayudado en situaciones difíciles, pues bueno, no han estado a la altura".

El PSOE exigió al exministro que dejara su acta de diputado tras verse salpicado por el 'caso Koldo'. Sin embargo, Ábalos, que no quiere terminar su carrera política, se atrincheró y decidió marcharse al Grupo Mixto. Un movimiento que vieron desde Ferraz con sorpresa.

