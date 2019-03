Julián Muñoz: "Cuando entré en el Ayuntamiento firmé mi sentencia de muerte"

Julián Muñoz acusó en la sesión de ayer al fallecido ex primer edil marbellí Jesús Gil y Gil de idear la creación de una serie de sociedades municipales con el objetivo de desviar fondos públicos del Ayuntamiento a dichas sociedades.

Al ser preguntado por el representante del Ministerio Fiscal, José Grinda, sobre las sociedades municipales, Julián Muñoz aseguró que la "idea" de constituirlas fue de Jesús Gil y Gil y de José Luis Sierra, que fue administrador y secretario de varias de ellas. Sierra también fue el abogado del Ayuntamiento y mano derecha de Gil.

No obstante, Muñoz sí reconoció haber firmado las cuentas de las sociedades municipales porque en ello le iba "el puesto y el sueldo". "No he controlado jamás el dinero de las sociedades municipales. Ni una sola peseta", manifestó Muñoz en la primera sesión del juicio. Añadió que eran los gerentes de dichas sociedades los que daban el "destino final" a los fondos públicos que salían del consistorio marbellí.