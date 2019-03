Julián Muñoz: "Yo no tenía ni voz, ni voto, ni opinión"

El exalcalde de Marbella Julián Muñoz ha afirmado en el juicio del caso Saqueo II que en las sociedades municipales que supuestamente sirvieron para desviar dinero "no tenía ni voz, ni voto, ni opinión" y se lo daban "todo hecho". Ha afirmado que fue el ex primer edil Jesús Gil quien las creó.

Muñoz ha asegurado durante su interrogatorio por este caso, en el que se enfrenta a una petición fiscal de 13 años y medio de cárcel, que el fallecido Gil y a su asesor José Luis Sierra, que padece una enfermedad por la que se ha archivado la acusación contra él, tuvieron la idea de crear el entramado de sociedades municipales. La Fiscalía cree que mediante estas empresas municipales, así como a través de otras empresas privadas y con dádivas a los concejales, se desviaron unos 70 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella desde el año 1991.

Muñoz ha indicado que él, como presidente del consejo de administración de casi todas las sociedades (se crearon un total de 31), se limitaba a firmar las cuentas que le presentaban, cosa que ocurrió desde 1993 hasta 1996, cuando dejó de hacerlo para no ser un "kamikaze" y porque en realidad no conocía el contenido de la contabilidad. "Era un puesto puramente político e institucional, lo único que hacía era firmar cuentas", ha asegurado ante la sección tercera de la Audiencia el que fuera concejal y teniente de alcalde de 1991 a 2003.

Ha reconocido que, a iniciativa de Gil, no cobró un sueldo como concejal sino por sus cargos en las empresas municipales. Ha justificado por ello su actuación en que "si no firmabas, te jugabas el sueldo y el puesto" y ha explicado que él estaba "total y absolutamente subordinado" a Gil. "Gil me ponía los convenios encima de la mesa y yo, como un kamikaze, los firmé, así me ha ido", ha explicado.

Respecto a este último, ha asegurado que "tenía por norma no ir por el Ayuntamiento, no firmar y que los demás asumieran las responsabilidades que él no quería". El exalcalde ha insistido varias veces en su versión de que no manejaba las cuentas de las empresas municipales, afirmando que "jamás" ha gestionado "ni una peseta de las sociedades".

Muñoz ha sido trasladado a la Audiencia desde prisión, donde ingresó el pasado martes tras ser condenado a 7 años de cárcel por blanqueo. Ha regresado así a los juzgados, después de haber sido condenado a siete años por blanqueo y cohecho, junto con su expareja Isabel Pantoja, a la que impusieron una pena de 24 meses dentro del Caso Malaya.

En el juicio que ha comenzado este jueves por el caso Saqueo II figuraban acusadas 36 personas, pero finalmente solo se han sentado en el banquillo 30 de ellas. La sala presidida por Alfonso Guevara ha levantado la acusación contra José Luis Sierra por una enfermedad degenerativa a petición de la Fiscalía, a otros tres acusados -los exconcejales Carlos Fernández, Francisco Javier Lendínez y Esteban Guzmán- no se les ha podido localizar, el exconcejal Vitoriano Rodríguez Martínez ha fallecido y otro acusado no ha asistido por enfermedad.

Durante las cuestiones previas, varios abogados han pedido la nulidad de los escritos de acusación por no concretar los hechos que se le imputan a sus defendidos, mientras que otros han reclamado la prescripción de delitos fiscales, a lo que se han opuesto los fiscales anticorrupción Belén Suárez y Juan José Grinda.

En contestación a las cuestiones planteadas por los abogados, Grinda ha considerado que los datos "bastante exactos" que se han recabado no han dejado a los acusados en ninguna situación de indefensión. Ha explicado que a algunos encausados se les imputa "delinquir a través de un entramado societario opaco al Estado", mientras que otros "se han beneficiado" del dinero municipal o no han dado cuenta de él a las instituciones públicas. Lo que se juzga, ha resumido Grinda, "es toda la gestión del Ayuntamiento de Marbella desde el año 1991".