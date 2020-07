El juez Serrano es inhabilitado dos años por cambiar el régimen de visitas de un menor

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha absuelto al juez Serrano del delito de prevaricación culposa, pero le condena a dos años de inhabilitación, al pago de las costas y a una indemnización a la madre del menor por 4.000 euros.



El juez Serrano ha sido juzgado por modificar el régimen de visitas de un niño de padres separados. El juez de familia decidió ampliar la estancia de un niño con su padre para que pudiera participar como paje en una cofradía de la 'madrugá' de Sevilla.



No obstante, el fallo acuerda acudir al Gobierno para la concesión de indulto parcial.



El juicio quedó visto para sentencia el pasado día 5, cuando la Fiscalía retiró su anterior acusación y pidió la libre absolución del juez de Familia 7 al no considerar acreditado que la resolución fuera dictada "dolosamente", aunque sí "de manera imprudente".

Según el fiscal, la actuación del juez al modificar un día y medio la estancia del niño con su padre, de forma que pudiese salir en una procesión de la Semana Santa de 2010, "no fue todo lo rigurosa que debía", sobre todo porque con su medida "cercenaba" los derechos de la madre, a la que no llegó a escuchar.



Por su parte, la madre, que pedía 20 años de inhabilitación para Serrano, aseguró que se sintió "indignada, atemorizada e indefensa" por la decisión. Además argumentó que los días previos a la procesión no pudo contactar con su hijo y se enteró a través de la prensa de la resolución que le impedía disfrutar de la compañía de su hijo en el plazo marcado.