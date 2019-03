El juez rechaza el recurso de la Infanta contra la petición de sus declaraciones de la renta

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha desestimado el recurso de la Infanta Cristina contra la petición de sus últimas declaraciones de la renta, solicitud que el magistrado cursó a Hacienda a petición del sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en el caso Nóos. En cualquier caso, precisa que no ha incorporado a la causa sus tributaciones a la espera de la toma de "determinadas decisiones".



Mediante un nuevo auto, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha rechazado los argumentos esgrimidos por la Infanta, quien alegaba una vulneración de su intimidad con esta decisión. Los documentos relativos al Duque ya han sido incorporados a la causa.



El abogado del Duque de Palma, Mario Pascual Vives, afirmó que, aunque no haya documentos que corroboren que Urdangarin realizó tareas de asesoramiento para diversas empresas, no significa que esas labores no existieran.

Las declaraciones revelan cómo el expresidente del Instituto Nóos multiplicó sus ingresos de 30.783 a 571.844 euros entre los años 2002 y 2009, mientras que a la hora de hacer la declaración de la renta de cada uno de esos diez años le salió a pagar poco más de 100.000 euros.

Es más, reflejan que el año más álgido para Urdangarin como presidente de Nóos en cuanto a ingresos se refiere fue 2005, cuando percibió hasta un total de 54.800 euros.

Ese mismo año, el Instituto Nóos firmó un convenio con el Govern balear, por 1,2 millones de euros, para la organización de un foro sobre turismo y deporte mientras que rubricó una addenda con el Ayuntamiento de Valencia, por un millón, para la celebración de la segunda edición del Valencia Summit.