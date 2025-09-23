La reina Letizia subraya en Salamanca la importancia de la prevención en la lucha contra el cáncer

La reina Letizia ha presidido este martes los actos en Salamanca por el Día de la Investigación contra el Cáncer. Con su presencia, refuerza el compromiso de la Casa Real con la investigación científica y, en particular, con la lucha contra el cáncer, una enfermedad que sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en España y en el mundo. La visita ha comenzado en el Centro de Investigación del Cáncer (CIC), que está ubicado en el Campus Miguel de Unamuno de la Universidad de Salamanca.

El CIC se fundó hace 25 años y es uno de los centros de referencia en la investigación oncológica tanto a nivel nacional como internacional. Sus líneas de trabajo abarcan desde la investigación básica hasta el desarrollo de tratamientos innovadores. En él colaboran científicos de prestigio que han contribuido a importantes avances en la comprensión y tratamiento de distintos tipos de tumores. La visita de la Reina supone un reconocimiento a la labor de este centro y un gesto de apoyo para los equipos de investigadores que día a día trabajan por mejorar la vida de los pacientes.

Después, la reina Letizia ha presidido el acto central de la jornada en el histórico Edificio Dioscórides de la Universidad de Salamanca. En este evento han participado expertos, investigadores, representantes institucionales y pacientes que han vivido de cerca la enfermedad. Ha sido allí donde la Reina ha pronunciado un discurso en el que ha hablado sobre los avances logrados en los últimos años, a la vez que ha querido recordar la necesidad de seguir impulsando la financiación de la ciencia para alcanzar nuevos descubrimientos y tratamientos eficaces. La reina Letizia destacó este martes que el cáncer "continúa propagándose más rápido que nuestro conocimiento" y abogó por continuar invirtiendo en "investigación y tecnología".

Mañueco destaca los proyectos en Castilla y León en la lucha contra el cáncer

En estos actos, la reina Letizia ha estado acompañada por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, entre otras autoridades. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha clausurado el acto con un discurso en español en el que ha agradecido a la reina su "implicación y sensibilidad con los que sufren", así como "su constante presencia en Castilla y León cerca de la gente de esta tierra".

Mañueco también ha destacado que Castilla y León está reforzando sus estructuras de investigación para profundizar en la lucha contra esta enfermedad y ha señalado los avances en detección precoz del colorrectal, de mama y cérvix en Castilla y León, así como las Unidades Satélite de Radioterapia.

"Estamos creando institutos de investigación biosanitaria en Valladolid, Burgos y León de mano de nuestras Universidades. El objetivo es contribuir y apoyar con toda nuestra fuerza a la comunidad científica y a la sociedad en la lucha contra el cáncer. Y sobre todo ofrecer una mejor atención a los pacientes y a sus familias", ha resaltado.

La celebración del Día Mundial de la Investigación del Cáncer en Salamanca ha coincidido con el 25 aniversario del CIC, un hecho que refuerza la relevancia de esta sede para conmemorar una fecha tan significativa. En su agenda, la Reina ha mostrado un firme compromiso con temas relacionados con la salud y la educación, y en especial con la investigación médica. Y con este viaje a Salamanca, reitera su apoyo a la comunidad científica y a los pacientes, reforzando así un mensaje de esperanza.

