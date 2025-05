Juan Bravo, atrapado casi seis horas en un tren por sabotaje: "La falta de gestión y competencia se pone de manifiesto"

El caos ferroviario ha dejado también atrapado en un tren al vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, quien ha conseguido llegar a Madrid, pero con bastantes horas de retraso, como él mismo nos contaba en las Noticias de la Mañana: "Llegamos pasadas las cuatro de la mañana, teníamos que haber llegado pasadas las diez de la noche". Bravo ha resaltado que en los trenes afectados "apenas hubo atención a las personas que lo estaban sufriendo, pues repartieron un poquito de agua, no había para comer y, sobre todo, lo que más llamaban la tención es que había personas mayores y niños que nueve horas metidos dentro de un tren creo que no es justo, sobre todo como decían muchos de ellos porque había alternativas".

"Falta de gestión y competencia"

Sobre esa posibilidad de ofrecer alternativas se ha mostrado muy crítico Juan Bravo, pues considera que podrían "no haber dejado que saliese el tren, poner medios de transporte alternativos, o avisar, evidentemente los niños o las personas mayores a lo mejor hubieran optado por no viajar, pero yo creo que la falta de gestión y competencia se pone de manifiesto".

El vicesecretario de Economía del PP también ha hecho referencia a la "falta de información". "Como nos anticipó el interventor, seis horas de espera y en muchos casos sin tener información, más allá de un sabotaje, supongo que alguien más dará explicaciones para decir por que puede pasar un sabotaje, pero por qué no son capaces de dar alternativa para la gente", señala.

"Anteriormente había habido retrasos de entre 22 y 95 minutos

Bravo ha señalado que, en su caso, "cuando fuimos a Coger el tren, anteriormente había habido retrasos entre 22 y 95 minutos, pero en concreto nuestro tren salió puntual y como vimos que salía puntual, todo el mundo embarcó pensando que ya estaba todo solucionado y que no había ningún problema puesto que en la estación de nada nos informaron".

"Nadie asume ninguna responsabilidad"

Las reacciones tras este caos en los trenes no han tardado en aparecer- Entre ellas, la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha manifestado: "Apagones, averías... Una calamidad diaria, el bochorno internacional y el daño a la economía". "Si gobernase el PP, la izquierda estaría incendiando las calles desde el primer día. Pero que nadie confunda la sensatez con la indiferencia. España está harta", ha dicho Ayuso en la red social 'X'.

Por su parte, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha exigido al Gobierno "alternativas" y la "máxima prioridad" para solucionar el problema de los viajeros atrapados en los tres AVE. "Muy preocupado ante la situación que afecta a miles de viajeros de Renfe y especialmente del AVE que conecta Andalucía con Madrid. El Gobierno debe ofrecer alternativas y dar máxima prioridad a resolver esta situación en unas fechas tan importantes", ha publicado Moreno en la misma red social.

Sobre estas reacciones, Juan Bravo explica que "no es para menos, este Gobierno en apenas una semana estamos viendo que la culpa es de todo el mundo y nadie asume ninguna responsabilidad, incluso oíamos al ministro decir que vivíamos el mejor momento de la infraestructura y de Renfe. Yo creo que alguna explicación tendrán que dar y sabotajes pueden pasar". "No es de respuesta que permitan subirse a la gente a pasar tantas horas sabiendo que el problema estaba y que no sean capaz de dar alternativa", sentenciaba.

