Joseph Stiglitz comparte ideas con los 'indignados' reunidos en el Retiro

El Premio Nobel de Economía en 2001, Joseph Stiglitz, ha acudido por sorpresa a la asamblea de economía que los "indignados" del Movimiento 15-M estaban celebrando en el Parque del Retiro de Madrid y en una intervención breve ha afirmado que las malas ideas hay que sustituirlas por nuevas ideas.



"Como alguien de fuera me entusiasma ver esta energía, me llega al corazón", ha aseverado Stiglitz ante numerosos "indignados".



El Premio Nobel ha indicado que hay que ser conscientes de que para alcanzar las buenas ideas se requiere diálogo y liderazgo. No obstante, ha continuado, este proceso de cambio "va a ser difícil porque llevamos 30 años inmersos en otros debates".



Para Stiglitz, quien se encontraba en Madrid porque ha participado en una conferencia en el Escorial, el futuro de todos los países pasa por la solidaridad y por medidas más sociales.



En su intervención, el Premio Nobel de Economía ha repasado algunos de los problemas de EEUU y de Europa, como las graves cifras de paro, y la situación de Grecia, de la que ha subrayado: "aquí es donde Europa tiene que mostrar su solidaridad".



En este sentido, ha calificado de buena noticia que el jueves pasado en Bruselas los países del Eurogrupo hayan dado un primer paso de reconocimiento del problema y hayan admitido la necesidad de desarrollar una estrategia de crecimiento para la eurozona.



Stiglitz ha advertido, además, de otros problemas mundiales, como el calentamiento global y la pobreza, y ha lamentado que, pese a los recursos existentes en el planeta, las necesidades de muchos de sus ciudadanos no estén cubiertas.



Algunos de los participantes de esta asamblea de economía han declarado que la visita del Premio Nobel ha sido emocionante y han relatado que algunos de los "indignados" habían asistido a la charla que previamente Stiglitz había impartido en El Escorial invitado por la Fundación Ideas y la Universidad Complutense de Madrid.



Fue allí, según las mismas fuentes, donde los chavales invitaron a Stiglitz a acudir al Parque del Retiro y éste accedió. Con ésta y otras asambleas los "indignados" de toda España que este fin de semana se han dado cita en Madrid han culminado tres días de protestas con la mirada puesta en otoño porque, según dicen, el movimiento 15 M sigue vivo y hay muchas cosas por las que pelear.



Ha sido un fin de semana lleno de actividades, que si bien tuvo su plato fuerte ayer con la marcha y el sábado por la noche con el reencuentro de todos los "indignados" en la Puerta del Sol, hoy ha continuado con debates durante todo el día, principalmente en el Parque del Retiro, en lo que han bautizado como el I Foro Social.



En uno de estos debates, los "indignados" han anunciado su intención de llegar en una marcha hasta Bruselas, para la que se han dado cita mañana a las 17:00 horas en el kilómetro cero de la capital. Desde allí partirán hasta Alcobendas (Madrid), donde decidirán los pormenores de esta nueva iniciativa.