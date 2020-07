José Luis Moreno, imputado por presuntos sobornos

De este modo, el conocido empresario televisivo ha sido citado como encausado el próximo 21 de enero, día en que también ha sido fijada la comparecencia de la ex directora general del Ente público, Maria Umbert, en este mismo fleco de la causa.

Cabe recordar que una de las acusaciones que pesan sobre Moreno es la que efectuó el ex directivo de una productora de Moreno, Luis Velasco, quien afirmó ante el magistrado que durante la gala inaugural de IB3 Televisió, celebrada el 4 de septiembre de 2005 en el Casino de Mallorca, vio al empresario entregar un sobre con 250.000 euros en efectivo al entonces presidente del gobierno balear, Jaume Matas, como posible soborno por diversas adjudicaciones.

En este sentido, el juez observa indicios del cobro de este cohecho y de su relación con el presunto fraude en los concursos y licitaciones de programas y el encargo de decorados a empresas vinculadas al popular ventrílocuo con IB3, corroborado por la ex jefa de Producción del Ente autonómico, Nani Bohigas.

Velasco, que fue citado el pasado mes de abril por Castro en calidad de testigo aunque finalmente fue interrogado como encausado a petición de la Fiscalía, se reafirmó en la deposición que ya realizó en dependencias de la Fiscalía cuando a finales de 2008 el Ministerio Público abrió diligencias informativas por estos hechos bajo el nombre de Operación Cámara.

Unas pesquisas que, posteriormente, fueron remitidas al caso Palma Arena para que el magistrado prosiguiese con las investigaciones en el marco de una pieza separada del caso Palma Arena.

Sin embargo, Moreno niega haber entregado 250.000 euros al ex presidente y defiende que su relación con el ex líder del PP es "inexistente". A juicio del productor, Velasco es un ex trabajador suyo que quiere "venganza". "Es el impuesto revolucionario que tenemos que pagar las personas populares", sostiene.