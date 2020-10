José Luis Martínez-Almeida: "No se dan las condiciones para prorrogar el estado de alarma, ojalá Illa cumpla por una vez con su palabra"

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha asegurado en una entrevista en Espejo Público que la incidencia acumulada en Madrid está ya por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que no ve razones para se prorrogue el mismo, algo que Ignacio Aguado ha asegurado que no se producirá al haber llegado a un acuerdo con Salvador Illa.

"Creo que es una decisión lógica que no se prorrogue el estado de alarma si no se dan las condiciones para que esté en vigor. Y no se dan las condiciones", ha asegurado Almeida.

"Yo le diría a a Aguado que tenga en cuenta de que el Gobierno de la nación ha faltado a su palabra varias veces con Madrid en este tiempo. Ojalá por una vez que se cumpla la palabra del ministro de Illa, pero hemos tenido pruebas en los últimos días de que esa palabra no se suele cumplir. No hay más que ver que la cifra de la incidencia acumulada era 500 para el estado de alarma y ayer se nos dijo que era 200. Son vaivenes que no están justificados", ha denunciado el alcalde de Madrid.

Almeida: "Nos han cambiado las reglas a mitad de partido"

Almedia ha criticado al Gobierno por "cambiar las reglas en mitad del partido" y exigir ahora estar por debajo de 200 casos en la incidencia acumulada para que decaiga el estado de alarma.

"En el decreto del estado de alarma se establecen los criterios que fundamentaban su entrada en vigor y uno era que la incidencia acumulada estuviera por encima de 500. Eso ya no se da en la Comunidad de Madrid, por eso ayer Illa dice que lo ideal es que baje por debajo de 200, los 100 o incluso 50. Mire, Illa, le digo una cosa: 'Los madrileños nos merecemos que nos diga los fundamentos a través de los cuales puede decaer el estado de alarma'. Que el ministro Illa nos diga cuáles son los parámetros porque no hay ningún madrileño en estos momentos que tenga la certeza sobre la cual un instrumento excepcional, plenamente constitucional como el estado de alarma, puede o no tener vigencia en la Comunidad de Madrid", ha insistido Almeida.

"Nos han cambiado las reglas a mitad de partido, donde antes eran 500 ahora son 200. Por cierto, que ya hay comunidades que ya están por encima de 700, pero no voy a negar que las cifras siguen siendo preocupantes. Los madrileños merecemos saber cuáles son los fundamentos del estado de alarma y en función de qué decaería ese estado de alarma. Ningún madrileño lo sabe y eso no es justo con esta ciudad y esta comunidad autónoma", ha reclamado Almeida.