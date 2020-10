Coronavirus Madrid: Datos actualizados de contagios por barrios, pulso entre gobierno central y regional, campaña de la gripe y última hora del 14 de octubre en directo

Miércoles 14 de octubre, bajada importante de las temperaturas en la Comunidad de Madrid y aumento de la tensión entre los gobiernos central y autonómico. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que pedirán todos los días que se anule el estado de alarma. Sigue las últimas cifras de contagios de coronavirus y las restricciones en Madrid, el arranque de la campaña de la gripe hoy 14 de octubre.

Ayuso estudia el estado de alarma

La Comunidad de Madrid y el Gobierno siguen enfrentados. El caballo de batalla ahora es la duración del estado de alarma y los requisitos para superarlo. Las palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa sobre un horizonte deseable con tasas de contagio de entre 100 o 200 casos por cada cien mil habitantes, supone para la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, "un cambio en las reglas para aplicar restricciones de movilidad".

Antonio Zapatero

El viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha explicado a Espejo Público por qué ha caído el número de PCR en Madrid. Ha asegurado que Madrid ha apostado por la realización de los test de antígenos en atención primaria en lugar de los test PCR. "Madrid, en la última semana, ha realizado 44.000 test antigénicos en atención primaria. Esos no están contabilizados por el Ministerio, pero no es culpa nuestra. A ellos le falta ese campo en el registro de información, pero saben que la semana pasada hicimos 44.000 test antigénicos. Estos test se están usando principalmente en atención primaria y me consta que les parece un avanece notabilísimo", ha explicado Zapatero.

"El test antigénico te da la respuesta en 15 minutos, con lo cual si es positivo tomas medidas de forma inmediata y tiene una correlación con el paciente asintomático en relación a la PCR del 100%. Hemos dejado de hacer PCR en atención primaria y el uso de los test antigénicos ha supuesto un avance muy notable de agilidad y de toma de decisiones. Se hacen menos PCR porque la semana pasada hicimos 44.000 test antigénicos", ha asegurado Zapatero

Zapatero insiste en que la incidencia acumulada en Madrid está por debajo de 500, el criterio establecido por Sanidad para limitar la movilidad y restringir las entradas y salidas en la ciudad de Madrid y otras localidades de más de 100.000 habitantes.

Ignacio Aguado

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado en una entrevista en Onda Cero que es partidario de "todas las medidas que bajen la curva de una manera drástica". En relación a la necesidad de un confinamiento perimetral o de otras medidas, Aguado ha asegurado que la decisión corresponde a los técnicos y el grado de aplicación a los políticos. Sobres su relación con Ayuso ha dicho que "es buena y lo que digan las encuestas me importa cero", no cree que haya que buscar culpables. Ha asegurado además que "los que hablan de convocar elecciones, se van a quedar con las ganas". Sobre el Gobierno Central ha asegurado que necesitamos certidumbre y el Gobierno central cambia constantemente de criterios.

Mapa interacctivo sobre los contagios en Madrid

La Comunidad de Madrid ha sumado ya 9.789 fallecidos por coronavirus desde el comienzo de la pandemia y más de 268.022 casos de covid-19. La Comunidad de Madrid ha actualizado un mapa interactivo sobre las incidencias del coronavirus por cada 100.000 habitantes en los diferentes distritos y municipios de la comunidad. Estos datos se ven según el volumen de casos en una zona u otra, el envejecimiento de la población o su movilidad.

Las zonas con una mayor incidencia por cada 100.000 habitantes son Colmenar Viejo, con 713; Villamanta, con 704; Valdilecha, con 818; o Majadahonda con 637. En distritos de Madrid los que tienen una mayor incidencia de coronavirus por cada 100.000 habitantes son Villaverde, con 614; Puente de Vallecas, con 623; Usera, con 550 incidencias en los últimos 14 días.

Arranca la campaña de la Gripe

Más de un millón de madrileños podrán vacunarse contra la gripe desde este miércoles. La campaña coincide con la segunda ola del coronavirus para la que se han comprado 1.300.000 dosis -50.000 más que en 2019- y que reforzará las coberturas en el personal sanitario, mayores y personas de cualquier edad en condiciones de riesgo.