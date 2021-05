José Luis Ábalos justifica la debacle electoral del PSOE en Madrid por el "clima de crispación"

"No hemos puesto paños calientes a esta derrota" ha afirmado José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE. "Es cierto que jamás habíamos vivido semejante clima de crispación en una campaña electoral. Los madrileños no merecen verse expuestos al odio que les tiran algunos planteamientos y trabajaremos intensamente estos 2 próximos años para recuperar su confianza con nuevos equipos, con un proyecto y con una ilusión renovada" ha asegurado Ábalos.

Clima de crispación

El clima de crispación ha sido para José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE, una de la causas de la derrota en las elecciones a la Asamblea de Madrid 2021. "Ahora bien, extrapolar el resultado de estas elecciones autonómicas al resto de España pues es intentar confundir los deseos con la realidad. Las elecciones celebradas en Madrid fueron unas elecciones autonómicas circunscritas a este territorio pero que además lógicamente responden también a la realidad de ese territorio que tiene una estructura y una coyuntura política derivadas de los efectos de la pandemia".

Para José Luis Ábalos la convocatoria electoral en Madrid fue precipitada y el PSOE no quiere que pase lo mismo en Andalucía. "Tenemos que estar preparados para que no nos pase lo mismo que en Madrid. Por eso el compañero Franco no quiere ser ningún problema".

"Lo que sí que podríamos extrapolar tanto de la situación de Cataluña como la vivida en Madrid, si queremos extraer alguna relación clara es la liquidación del proyecto político de Ciudadanos. Sin duda propiciado por el Partido Popular" ha explicado el secretario de organización del PSOE.

"No hay que olvidar que la convocatoria de elecciones se produce para desvincularse de su socio de gobierno en este caso de Ciudadanos y el Partido Popular ha desarrollado una estrategia para engullir ese espacio y en ese sentido, pues le ha ido bien. Por lo tanto, digamos que el Partido Popular recuperar parte de ese espacio electoral" ha afirmado Ábalos en rueda de prensa.

José Luis Ábalos ha querido agradecer la generosidad de Ángel Gabilondo, candidato del PSOE en las pasadas elecciones madrileñas. "Alguien que ha actuado con tanta generosidad me sabe mal que alguien sospechara que no iba a estar a la altura de las circustancias actuales".