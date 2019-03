José Bono a Rubalcaba: "Siempre tendrás nuestro apoyo"

El presidente del Congreso, José Bono, pidió al PSOE que no se arrugue ante quienes "quieren achicarlo todo para tenerlo todo a su medida", y prometió que los socialistas tendrán en 2012 un candidato que pondrá a Mariano Rajoy "en el lugar chico que se merece".



Bono se ha expresado en estos términos en su intervención en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) en la presentación de la candidatura socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda, un acto en el que también participa el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba.



También asisten el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias; la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, y el presidente de Extremadura y candidato por esa comunidad, Guillermo Fernández Vara.



"Algunos quieren achicar la legislatura, achicar al PSOE, achicarnos a nosotros, achicar a José María, achicar al presidente del Gobierno. Pero no son grandes, son chicos, y quieren achicarlo todo para tenerlo todo a su medida", subrayó.



Frente a ello, espoleó a sus compañeros para que nadie se arrugue ni se achique, aunque también quiso lanzar un mensaje para dejar claro que en el PSOE todos viajan "en el mismo barco", incluso en momentos "de dificultades y tempestades" como ahora.



Y es que, según argumentó, el PSOE es un barco que tiene un calado de 130 años de historia y que lleva una tripulación que sabe que si algún alcalde o algún candidato dice "sálvese quien pueda", es que "sobra en el barco".



Con Rubalcaba en la "fila cero" del pabellón polideportivo "Antonio Díaz Miguel", Bono recordó que el vicepresidente fue diputado por Toledo y aseguró que ha apoyado siempre a los castellanomanchegos, antes de garantizar que él siempre que lo necesite tendrá su respaldo y el de esta comunidad.



No ha eludido el debate de la sucesión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y las informaciones que durante la última semana aseguran que ya ha decidido no volver a presentarse como candidato del PSOE a las próximas elecciones generales. Se ha servido para ello de una comparación con la "injusticia inasumible e inaceptable" que en su día se cometió contra Adolfo Suárez, a quien maltrataron sus adversarios políticos, la prensa y sus propios compañeros de partido.



"Y sin embargo hoy la historia le reconoce como un gran hombre", argumentó el presidente del Congreso, en cuya opinión cuando los socialistas ejercen la autocrítica y cuando se critica a Zapatero lo que tienen que hacer es mirar a "los otros". "¿Habrá quien diga que no es mejor Zapatero que Rajoy?", se ha preguntado.



Tras aprovechar para indicar que ha felicitado ya a Rajoy por su cumpleaños, Bono advirtió al PP de que no van a ganar ni incluso aunque metan a su líder en una urna y le "paseen por todos los pueblos de Castilla-La Mancha como si fuera San Isidro".



Bono recordó que ha sido seis veces candidato por esta comunidad y que en todas ellas las encuesta siempre daban como ganador al PP, por lo que tanto a él como a Barreda siempre les ha costado más ganar a las encuestas que al Partido Popular.



Con anterioridad le ha precedido en la tribuna Marcelino Iglesias, quien ha arremetido contra el PP porque cuando "las cosas van bien" y España empieza a salir de la crisis, cuando se empieza a ver "el otro lado del túnel", cuando los sindicatos están apoyando al Gobierno socialista e incluso los empresarios le dicen "como ayer mismo", que va "en la buena dirección", a ellos "les amarga, les preocupa", porque "su única obsesión es el poder".



Algo que no van a conseguir, ha advertido, porque el PSOE tiene "los mejores candidatos" y también representa unos "valores fundamentales" para la sociedad, como son "la igualdad, la libertad y la solidaridad", que son "unos valores de hoy y de mañana". Iglesias ha elogiado asimismo el trabajo desarrollado por Barreda, al frente del Gobierno regional y del partido en la región, del que ha destacado su cohesión.



Por su parte el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha advertido hoy de que "no da igual quién gobierne" y ha manifestado su deseo de seguir estando al frente la región para "seguir construyendo uno de los mejores" sistemas sociosanitarios y educativos que existen. Barreda.



Mientras, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que a los dirigentes del PP les "da miedo" que la recuperación económica sea un hecho cuando lleguen las generales y por eso piden un adelanto electoral y no les importaría que España estuviese tan mal como Portugal.



Este era su primer acto de partido en 22 días, tras su baja por enfermedad, y el primero después de que la canción "Sin ti no soy nada", de Amaral, se haya convertido casi en su "himno electoral".



Y otra clave más: era la primera vez en la que coincidían Rubalcaba y Barreda desde que el debate sucesorio se recrudeció hace unos días ante la posibilidad de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comunique en el Comité Federal del 2 de abril su hipotética renuncia a volver a ser el candidato socialista en las generales.



Todas estas cuestiones se han planeado sobre el pabellón polideportivo "Antonio Díaz Miguel", de Alcázar de San Juan, donde a Rubalcaba le han cantado "Sin ti no soy nada" e incluso ha podido escuchar algunos gritos de "presidente, presidente".