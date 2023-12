Jordi Turull anuncia una reunión entre Pedro Sánchez y Puigdemont sin mediadores

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha anunciado este jueves que habrá una reunión entre el expresidente catalán Carles Puigdemont y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "para hablar de la negociación y profundizar en la resolución del conflicto".

En una entrevista en RTVE, Turull ha explicado que no habrá mediador y que será un encuentro, todavía sin fecha, entre "dos líderes". "Lo que se ha convenido es que haya un encuentro como es debido, el rato que sea necesario", ha indicado Turull. La última reunión entre la derecha catalana y el PSOE tuvo lugar en Ginebra y con la presencia de un verificador internacional, tal y como demandó Junts. Santos Cerdán, número tres del PSOE, participó en el encuentro.

Pese a que ayer, en la Eurocámara, evitaron saludarse, la cordialidad política y el acercamiento entre ambos es más que evidente. Algo que, no obstante, no impidió que Puigdemont amenazase veladamente el líder socialista explicando que si no se cumplen los pactos firmados entre Junts y PSOE "habrá consecuencias". Es una nueva advertencia del independentismo a Pedro Sánchez que se suma a la de ERC el pasado lunes.

Según Turull, la reunión "tendrá que ser en el extranjero" y pretende "normalizar unas relaciones entre los dos presidentes". "Lo importante es que se encuentren y hablen, en un encuentro como debe ser, sin fotografías ni logos de partido", ha agregado.

El anuncio del encuentro se produce tan solo un día después de que haya comenzado la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso registrada por el Grupo Socialista. Desde la oposición, tanto PP como Vox siguen defendiendo que la norma es inconstitucional. Sánchez defendió también la amnistía en Estrasburgo ante el líder del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Webber, en el hemiciclo del Parlamento Europeo.

El líder del PP ha calificado la ley de amnistía como un "fraude", "una corrupción política" y una "regresión democrática; contraria a la separación de poderes". Feijóo también ha comparado la amnistía con el intento de golpe de Estado del 23F de 1981: "Esta tarde, el Congreso de los Diputados se ha convertido en una cámara triste, en una cámara decadente. Es la sesión más triste y decadente desde aquella tarde de febrero de 1981. La más triste, la más decadente, y la que afecta a nuestros derechos y dignidad como nación. Sí, señorías, esto es un fraude".

La situación del Govern

Hace un año Junts per Cat y ERC rompieron en el Govern y la derecha catalana pasó a la oposición. Jordi Turull considera que la situación en el Ejecutivo catalán "va de mal en peor". Carga contra la gestión de la sequía y la educación. Pide que ERC haga autocrítica. Asegura que Junts no volvería a entrar en el Govern "porque la legislatura ya se está acabando".