Puigdemont suspende negociaciones con el PSOE y le exige una reunión urgente en Suiza

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciado este viernes que suspende toda negociación con el PSOE por cuestiones sectoriales, incluidos los Presupuestos Generales del Estado, y ha exigido a los socialistas una reunión urgente en Suiza.

Así lo ha afirmado en rueda de prensa desde Bruselas, donde se ha reunido a la permanente de su partido, después de que la Mesa del Congreso decidiera posponer nuevamente su decisión sobre si admite a trámite la proposición no de ley de Junts que pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza.

Puigdemont ha constatado que "la decisión (de la Mesa) fue no tomar ninguna decisión", lo que, a su juicio, significa que el PSOE ha entendido que Junts "va en serio" y que "el riesgo de la ruptura era real" , por lo que los socialistas han preferido no dar un "portazo" a la proposición no de ley sobre la cuestión de confianza.

Jordi Turull, secretario general de Junts, advirtió al PSOE de que, si no tramitaban la cuestión de confianza, tomarían decisiones "que no le gustarán", lo que podría implicar una ruptura con Sánchez y poner en peligro la estabilidad del gobierno. Aseguró que este asunto no es "insignificante" ni "menor". Además, tras el aplazamiento de la decisión en diciembre, Puigdemont señaló que un posible rechazo de esta iniciativa podría haber llevado la legislatura a una situación de "colapso".

La decisión de continuar estudiando la proposición, además de estar respaldada por razones legales según Sumar, también tiene un componente "político", ya que busca seguir negociando cuestiones beneficiosas para Cataluña y España, como los Presupuestos Generales del Estado o la implementación de la ley de amnistía. El Gobierno defendió que la proposición es "fuera de tiempo" y optó por rechazar su tramitación, pero finalmente PSOE y Sumar decidieron congelar la iniciativa y continuar negociando otros temas en curso.

A su vez, Turull dejó claro que no se trata de una reunión "cualquiera", por eso la Permanente de Junts se trasladará a Bruselas, para que Puigdemont, a quien todavía no se le ha aplicado la ley de amnistía, siga pueda estar presentes. "Nosotros el viernes tomaremos decisiones", aseguró el secretario general. Falta por ver exactamente en qué se concretarán esas "decisiones", ya que, aunque el PSOE era partidario de rechazar la proposición no de ley de Junts sobre la cuestión de confianza, finalmente sigue en estudio y no será hasta febrero cuando la Mesa del Congreso tome una decisión definitiva.

