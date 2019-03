Joan Tardà, sobre los independentistas: "Nunca habíamos llegado tan lejos y nunca habíamos sido tantos"

Joan Tardà, portavoz de ERC en el Congreso, ha explicado que el próximo martes por la mañana celebrarán un acto de campaña electoral en Estremera (Madrid), a pocos metros de la prisión donde su líder y cabeza de lista, Oriol Junqueras, está encarcelado desde el 2 de noviembre.

"Creemos que para visualizar que nuestro candidato está en la cárcel y no ha podido hacer una campaña como la de los demás, es muy didáctico que nos desplacemos hasta Estremera. Es un acto de una gran carga pedagógica en la medida que se pretende visualizar que Junqueras está en prisión y no podrá salir a darnos unas palabras de aliento", ha explicado el portavoz de ERC durante una entrevista en Espejo Público.

Tardà ha indicado que todavía no ha visitado a Junqueras en Estremera, pero dice que están "en contacto, tenemos relación con la familia y con compañeros que le han visitado". "Junqueras es muy consciente de que está viviendo, igual que Forn y los 'Jordis', una injusticia", ha señalado Tardà, que ha dicho que el líder de ERC es "una persona que siempre ha sido la voz que ha hablado de democracia".

En prisión Junqueras "es muy servicial y tiene una relación estrecha con otros internos a los cuales ayuda e imparte cierta docencia".

En opinión de Tardà "es muy triste que en el siglo XXI estemos viviendo una situación tan anómala" y afirma que "Junqueras sabe que su papel es el de cedatario de un compromiso democrático". "Para nosotros, lo más importante es que el proceso no se pare y se sigan acumulando fuerzas para poder vivir algún día en una república de Cataluña", ha añadido.

Afirma que "Puigdemont es el presidente legítimo" de Cataluña y, sobre la huida a Bruselas de algunos exconsellers, explica que "una parte del gobierno optó por quedarse en Cataluña y otra por alejarse". Asimismo, preguntado por qué habría hecho de ser él Puigdemont, dice que se habría puesto "a las órdenes" de su partido.

Sobre la carta de Junqueras al Gobierno en la que le pide que acepte el resultado del 21-D, Tardà dice que "es una carta made in Junqueras: es contundente en los contenidos, suave en las formas y desprende una voluntad ética, compartida en otros políticos no independentistas, de buscar acuerdos aún cuando sabemos que todo es muy complicado".

Por otro lado, preguntado por la fractura social que ha generado la crisis en Cataluña, considera que "las familias que no saben reunirse por Navidad por no hablar de política, son familias que ya han fracasado en cosas mucho más importantes".

Explica que por las calle de Madrid cuando alguien le dice 'viva España' responde 'viva': "¿Cree que yo deseo a España muerta?", pregunta.

Afima que están "muy orgullosos de la DUI" y explica que cuando él de joven y se hizo independentista, apenas eran un 2%, cifra que ha variado hasta ahora: "Nunca habíamos llegado tan lejos y nunca habíamos sido tantos". "Si antes éramos un 3% y ahora un 40%, ¿qué harán para que este 40% no siga creciendo?. ¿Alguien puede pensar que algún día no seremos más si el gobierno español no se plantea alguna solución?".

Señala Tardà que si ganan las elecciones el objetivo es revertir el 155, liberar a los presos e instar al Gobierno a establecer una relación.

Por otro lado, el portavoz de ERC ha adelantado que presentarán una moción, si ganan, que dice: "El Congreso insta al Gobierno a establecer un marco de relación bilateral para alcanzar una resolución democrática del conflicto catalán para dar satisfacción a la demanda de la ciudadanía catalana en las últimas elecciones".

A siete días de las elecciones, Tardá ha recordado que "nunca hemos sido favorables a la unilateralidad, nos abocaron a ella. Intentaremos encontrar un diálogo permanente con la Administración, pero nunca renunciaremos a hacer la cumbre si hay una incapacidad de establecer puentes de diálogo", y concluye afirmando que "no vamos a hacer más declaraciones simbólicas, ahora se trata de construir la república".