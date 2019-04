Javier López, sobre la supuesta extorsión de Manos Limpias: "Todo el mundo pagaba"

Tras el intento de extorsión que sufrió Javier López presentó una querella criminal porque había grabado el intento. Sin embargo, la querella no fue admitida a trámite, por lo que informó a todos los medios "de la extersión" que le estaban "haciendo". Por ello, Luis Pineda emprendió acciones judiciales contra él por el derecho al honor.

López ha confesado que "al principio estaba contento" porque "así podía demostrar esas grabaciones que tenía" para su defensa y en el juicio que hubo en primera instancia ganó. No obstante, según ha explicado, el Tribunal Supremo le condenó a pagarle una cantidad de dinero que le es "imposible pagar" y a una sanción de 600 euros diarios mientras no satisfaga esta cantidad.

López ha explicado que Pineda le pedía el 30% del "coste mensual" que él tenía en televisión, en torno a 300.000 euros al año. El empresario ha denunciado que le dijo que si no pagaba le "hundía" y si "no encontraba chismes" buscaría cosas contra él y si no las encontraba se las inventaría.

El presidente de Credit Sevices también ha señalado que esta práctica era "habitual". De hecho, ha afirmado que los directores de comunicación de las entidades sabían que "era un poco extorsionador" pero ellos estaban para "ayudar al banco no para meterlo en líos" y no querían "que su nombre en internet apareciera con problemas", y "todo el mundo pagaba".