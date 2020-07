Jáuregui, a los indignados: "Esos diputados fueron votados por tres millones de personas"

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha avisado a los manifestantes que rodean el Parlamento catalán, procedentes del movimiento de los 'indignados', que si ellos son 2.000, los diputados catalanes a los que "insultan y agreden" han sido votados por 3.200.000 ciudadanos.

Aprovechando su intervención en el Pleno del Congreso en un debate con el secretario general de Esquerra Republicana, Joan Ridao, el ministro ha querido expresar su rechazo a los incidentes de Barcelona recalcando que "las agresiones y los insultos a los políticos son agresiones e insultos a los representantes del pueblo".

"Admito la protesta de 2.000 personas, pero les quiero recordar a estos 2.000 que ha habido 3.200.000 ciudadanos que han votado a esos representantes que han sido agredidos", resaltó. Jáuregui remarcó que la democracia no tiene alternativa, no hay contramodelo, y que se podrá perfeccionar pero no sustituir.

"El desprecio a los partidos olvida que son ellos los que vertebran la democracia, los que aseguran que la soberanía pueda materializarse", recordó.