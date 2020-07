Jáuregui: "Lo importante es que estamos poniendo fin a ETA"

Más audios en Onda Cero

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha asegurado este lunes que lo que ETA "está buscando" con la "Conferencia Internaiconal para promover la resolución del conflicto en el País Vasco", que se celebra en el Palacio Aiete de San Sebastián, es "una cobertura que justifique ante sí mismos el abandono de la violencia".

"Eso a mí me parece lo más importante", ha defendido Jáuregui en una entrevista en Onda Cero para resaltar que aunque le resulta "exagerada" la escenificación que se pretende llevar a cabo este lunes, si sirve para que la banda terrorista anuncie su disolución, hay que tenerlo en cuenta. En este sentido, ha señalado que "es muy probable en la intuición y en el cálculo analítico que ETA esté buscando esa especie de cobertura para hacer un anuncio de esa naturaleza".

"No se si lo hará o no. ETA no es una organización predecible, y no puedo anunciar nada a ese respecto, pero si sirve para algo y sirve para eso, dejémoslo ahí", ha recalcado. "Tengo la impresión de que han llegado a la conclusión de que tienen que dejarlo. Esto es lo que me parece más importante más allá de retóricas o de liturgias que nos pueden gustar mas o menos", ha apuntado.