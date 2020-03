Isabel Díaz Ayuso desmiente bulos del coronavirus: "La sanidad de Madrid no está seleccionando pacientes"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que, a pesar de la crisis del coronavirus, "todo el personal sanitario y la sanidad de Madrid atiende a todos los pacientes por igual, la vida es la vida y no se esta seleccionando a nadie por nada".

En una entrevista en Epejo Públci, Ayuso ha pedido no hacer caso a los "bulos" y ha reiterado que "se está atendiendo a todo el mundo como se puede, teniendo en cuenta que el personal sanitario lleva trabajando a contrarreloj muchas semanas".

Sobre el presunto cierre de urgencias del Hospital de Leganés, que habría dejado de atender a pacientes, la presidenta ha asegurado que no le consta. "Me acabo de enterar ahora mismo, lo tendré que mirar", ha asegurado.

En cuanto a la falta de material sanitario en la Comunidad de Madrid, Ayuso se ha quejado de que "en las últimas horas nos habían llegado 53.000 mascarillas y solamente la Paz en un día consume 36.000". "Nosotros hemos estipulado que necesitamos 13 millones para estos próximos 20 días", ha solicitado.

"Yo no entro en guerras con nadie para mi lo importante es salvar vidas"

Ante las declaraciones del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha asegurado que "no hay requisición ni hay impedimiento en las aduanas" del material sanitario, Ayuso ha señalado que lo que va a intentar es "fabricarlo yo sino en la Comunidad de Madrid". "Yo lo que quiero es pedirles que no lo centralicen porque antes no lo estaba y al hacerlo así, ha habido cuello de botella, ha habido falta de material", ha apuntado.

"Queremos que nos dejen con libertan seguir dando pasos", ha instado la presidenta de la Comunidad de Madrid, que recalca que no quiere "guerras con nadie" sino "salvar vidas". "Si no es verdad que ellos bloquean nada, eso es que tengo luz verde para empezar a fabricar material desde Madrid", ha señalado.

Isabel Díaz Ayuso ha reconocido que se acerca "una ola muy dura y muy difícil para toda España, y para Madrid que es la puerta de entrada a nuestro país". "Queremos conseguir que los pacientes graves sean los menos posibles y ganar tiempo para que los hospitales de la Comunidad de Madrid se puedan ir adaptando a estos pacientes porque la estancia media en la UCI es altísima", ha explicado