Irene Montero responde a las palabras con las que Pedro Sánchez se desmarca del Ministerio de Igualdad

Uno de los aspectos más destacados de la entrevista del presidente del Gobierno en Onda Cero ha sido las declaraciones que ha realizado sobre el Ministerio de Igualdad. Pedro Sánchez ha reconocido este lunes en 'Más de Uno' sus desacuerdos con la ministra Irene Montero por la ley del 'solo sí es sí' que ha provocado rebajas en las penas de agresores sexuales.

"Ha habido discrepancias", decía el líder socialista sobre la titular de la cartera de Igualdad. "Yo reconocí el error. Estuve intentando persuadir mi socio de Gobierno" de la necesidad de resolver la situación , añadía. También reconoce que han habido "retrocesos" en el "feminismo integrados" por discursos "incómodos" que se han planteado desde la "confrontación", en alusión a las políticas elaboradas por Montero.

"Ese feminismo integrador es, probablemente, la tarea pendiente que tiene en particular la España progresista durante los próximos años y es, probablemente, donde algo hemos retrocedido y eso es una constatación, un dato objetivo", ha apuntado.

Montero responde a Sánchez

Las palabras de Sánchez sobre el feminismo y el Ministerio de Igualdad han provocado la reacción de Irene Montero. La ministra ha compartido en su cuenta de Twitter una imagen en la que se lee: "Disculpe las molestias, pero nos están matando". Dicho mensaje se publicaba esta mañana, poco después de la entrevista del presidente Pedro Sánchez.

Otras reacciones a las palabras del líder del PSOE

Las palabras de Irene Montero no han sido las únicas que han surgido después de la entrevista a Sánchez. El ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, también ha reaccionado en su canal: "Ya sabéis chicas. Feminismo un poquito vale, pero no nos molestéis a los señores, que es que sois muy molestonas".

También la número dos en la lista de Podemos por el Ayuntamiento de Madrid en las pasadas elecciones, Carolina Alonso, ha reprochado las palabras del presidente del Ejecutivo. "Pedro Sánchez tiene amigos de entre 40 y 50 años que se han sentido incómodos por el feminismo. Yo también los tengo Pedro, pero gasto un tiempo en explicarles por qué es necesario,...".

Desde Izquierda Unida también han afeado las palabras de Pedro Sánchez. "Donde se ponga un señoro de 50 años al punto de ofendidito... eso es imbatible", escribía la formación política en Twitter.