Inés Arrimadas asegura que no han presentado una moción de censura en Madrid por "ética" y porque no han querido

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, aseguró este viernes que su partido no ha presentado una moción de censura en la Comunidad de Madrid por “ética” y porque no “han querido”, a pesar de que el PSOE “lleva diciendo desde el principio” que rompan con los gobiernos en los que Cs gobierna con el PP.

Así lo indicó Arrimadas durante una entrevista en 'Onda Cero', donde afirmó que de haber querido hacer la moción de censura en Madrid la habría hecho “a la vez que la de Murcia”, al tiempo que lamentó que la única persona que ha interpretado que lo de Murcia se podía “extrapolar” a otros territorios ha sido Ayuso porque “lleva queriendo adelantar las elecciones desde el principio de la legislatura”. “Este run run siempre ha estado ahí, pero confiábamos en un partido que lleva tantos años gobernando en España”, apuntó.

Arrimadas dijo que su partido no ha querido ser el que “rompiera” el Gobierno y lo pusiera “patas arriba” y lamentó que “se entienda más” que Ayuso “convoque elecciones” que su postura de que no querer presentar una moción de censura. Arrimadas dijo que es una “irresponsabilidad” que Ayuso convoque elecciones y que “ya se verá” si esta consigue la mayoría absoluta en las elecciones.

En este sentido, mandó un mensaje a sus compañeros de Cs cesados por Ayuso, criticando que “ha descabezado” consejerías “muy importantes”. “En dos años hay que volver a hacer elecciones en Madrid, que despropósito”, lamentó. Asimismo, la líder de Cs declaró que su partido puede tener “mucho más poder” del que tiene ahora y “no lo han querido hacer”, y que podrían haberlo hecho en la Comunidad de Madrid, Andalucía y Castilla y León, y no lo han hecho no porque no se les haya ocurrido, sino porque no han querido. “Si se hubiese querido hacer una juagada con Moncloa para quitar el poder hubieses ido a por la joya de la corona, que es Madrid”, destacó.