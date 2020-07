Los 'indignados' vuelven a tomar la Puerta del Sol

Miles de 'indignados' han conseguido llegar a la Puerta de Sol después de cuatro días consecutivos de protestas y tras retirar la Policía el cordón que ha mantenido la plaza blindada durante la semana. Los 'indignados' vuelven a Sol un día después de que la Policía cargara contra ellos ante la sede del Ministerio del Interior y una veintena de personas resultaron heridas, siete de ellas policías.



Congregación ante el Ministerio del Interior

Varios miles de 'indignados' se habían concentrado frente al Ministerio del Interior sin incidentes como protesta por los disturbios en los que la Policía cargó contra los manifestantes y posteriormente han puesto rumbo a la Puerta del Sol, donde han acabadola marcha.

Pasadas las 20:00 horas los 'indignados' se han congregado en la glorieta de Atocha en dirección a la sede de Interior (situado cerca de la plaza de Colón), para lo que han cortado la circulación en ambos sentidos de los Paseos del Prado y el de Recoletos, unas de entre las principales vías de Madrid, hasta llegar al Ministerio, donde les esperaba un fuerte dispositivo policial.



Quince furgonetas de la Unidad de Intervención Policial y más de cincuenta agentes han custodiado el Ministerio del Interior y han advertido a los manifestantes que no pasaran de una determinada zona.



Así lo han hecho los miles de 'indignados' que se han dado cita frente al edificio y donde han guardado un minuto de silencio y leído un manifiesto de protesta, tras lo que uno de los manifestantes herido ha relatado que no cree que en los disturbios hubiera también agentes heridos.



Han repetido consignas como "violencia es no llegar a fin de mes", "quién me protege de la Policía" o gritos de "dimisión" contra el ministro del Interior, Antonio Camacho, y, posteriormente, han abandonado el lugar para dirigirse hacia la madrileña Puerta del Sol.



Delegación de Gobierno no permitirá acampadas

La delegada del Gobierno en Madrid, María Dolores Carrión, ha asegurado que la Policía permitirá el libre tránsito por la Puerta del Sol, pero no tolerará más acampadas u otras ocupaciones del espacio público en dicha plaza.



Carrión ha advertido a los 'indignados' que si colocan tiendas de campaña serán levantadas por la Policía cuando en términos operativos considere oportuno.