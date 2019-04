Pablo Iglesias se reincorpora el 23 de marzo a la primera línea política tras su permiso por paternidad

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se reincorporará a la primera línea de la política el próximo sábado 23 de marzo, con un acto al aire libre en la plaza del Museo del Reina Sofía, tras haber disfrutado de tres meses de permiso por paternidad.

Así lo ha anunciado la portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Ione Belarra tras defender la decisión del líder 'morado' de continuar con su baja a pesar del adelanto electoral anunciado hace más de quince días.

"Será un acto en el que vamos a impulsar la España del cambio. Creo honestamente se va reencontrar con la gente. Estamos muy contentos de que vuelva. Ya tenemos fecha, lo estamos preparando todo con mucho cariño", ha explicado Belarra.

El único problema es que a Pablo Iglesias no se la gustado el cartel que le han hecho para este regreso. Incluso lo ha hecho saber en un tuit: "... no me siento identificado con el cartel con el que lo hemos anunciado".