Iglesias: "Está fuera de discusión que sea ministro"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se marca los objetivos fundamentales para un gobierno de coalición con el PSOE: primero y más inmediato en la negociación con Pedro Sánchez será acabar con el "fraude" en la concatenación de contratos temporales más allá de los seis meses: "No vamos a plantear nada imposible, vamos a plantear que esos derechos sociales que forman parte de la Constitución se conviertan en una realidad y se traduzcan en políticas publicas", ha remarcado Iglesias en una entrevista con EFE.

Su entrada en el Gobierno como ministro, lo ve de sentido común y, según él, está "fuera de discusión": "Hay cosas que son de sentido común y creo que es evidente que no va a haber vetos. El PSOE no va a vetar a nadie y nosotros tampoco vamos a vetar a nadie del PSOE". Pablo Iglesias y el presidente del Gobierno en funciones ya han abordado de esta cuestión: "Hay cosas que son obvias, y claro que lo hemos hablado, pero sobre estos contenidos de la negociación y cómo se hagan estas cosas me tienen que permitir que sea discreto". Iglesias cree que lo primero es "hablar del programa" del nuevo ejecutivo. Entre esas cuestiones, considera fundamental una reforma fiscal "realmente redistributiva", bajar la factura de la luz con una mejor regulación del mercado, intervenir el mercado de la vivienda y que las pensiones se actualicen por ley según el coste de la vida.