Iceta, sobre los independentistas: "No merecen seguir ni un minuto más al frente de la Generalitat, con mis votos no podrán contar"

El líder y candidato del PSC a las elecciones catalanas del 21 de diciembre, Miquel Iceta, augura una alta participación en los comicios porque "todo el mundo es consciente de lo que nos jugamos" y cree que "nos vamos a acercar al 85%" de participación.

Preguntado sobre si tiene esperanza de ganar las elecciones, Iceta señala que "la impresión de las campañas siempre es buena" y asegura estar muy satisfecho porque "mucha gente nos dice que nos van a votar aunque nunca hayan sido socialistas", algo que considera "una enorme responsabilidad porque empiezas a representar a gente que jamás había elegido nuestra opción".

Iceta señala que hay casi un millón de personas que dicen que van a votar el 21-D pero que todavía no saben a quién y señala que "entre los partidos en los que dudan aparece el nuestro muy fuerte" por lo que indica que su misión es "llegar al máximo y crear un acuerdo" que le haga presidente.

Preguntado sobre la posible victoria de Ciudadanos, según el último barómetro del CIS, Iceta señala que "pese al valor y la valentía de Arrimadas, veo muy difícil que pueda aglutinar una mayoría parlamentaria", pero subraya que ahora se trata de que los ciudadanos elijan y él ofrece "un camino que rechaza la independencia y el inmovilismo".

El líder del PSC aprovecha la entrevista para subrayar que "yo no voy a hacer presidente a nadie de ERC, ni de Junts per Catalunya" y asegura que "no voy a prorrogar el mandato de los independentistas porque ha sido un absoluto desastre en términos de debilitamiento de nuestra economía y por estropear la imagen de Cataluña".

"No merecen seguir ni un minuto más al frente de la Generalitat, con mis votos no podrán contar en ningún caso", asegura Iceta.

Preguntado sobre si apoyará a Inés Arrimadas para hacerla presidenta de la Generalitat, Iceta asegura que él quiere ser el presidente porque está "en condiciones de crear ese espacio de acuerdos" y cree que "hay quien piensa que ganando las elecciones se soluciona el problema" pero él cree que "lo solucionaremos cuando empecemos a abrir espacio a los acuerdos" y considera que él en ese terreno se mueve muy bien porque tiene "propuestas concretas que pueden contribuir a solucionar los problemas".

Sobre si Cataluña necesita un consejero delegado, Iceta cree que una de las cosas que va a hacer falta en la próxima etapa es que el presidente de la Generalitat se dedique a explicar "que hemos cambiado el rumbo, a buscar acuerdos con el Gobierno de España, a recuperar nuestra imagen en las instituciones europeas y en el mundo, desarrollar una acción muy importante en el exterior y en el conjunto de España" y para ello considera necesario nombrar un consejero que asegure la acción del president mientras este se dedica a "restaurar la imagen de Cataluña y a conseguir acuerdos que nos permitan avanzar".