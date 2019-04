Iceta, sobre Sánchez: "Primero hay que esperar a ver si recibe el encargo del Rey"

EN ESPEJO PÚBLICO

El secretario general del PSC, Miquel Iceta, ha defendido la postura de Pedro Sánchez sobre los plazos previstos para la investidura, y asegura que "hasta que no reciba el encargo del jefe del Estado, no va a hacer negociaciones". Sobre posibles pactos de Gobierno, asegura que "aunque los cambios dan miedo", "a los españoles no les podemos decir que no nos ha gustado como han votado".