Hernando prevé que Sánchez convoque elecciones anticipadas porque "anda de rodillas"

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha declarado que está convencido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se verá obligado a convocar elecciones anticipadas porque con 84 diputados "las cuentas no le salen" y tiene que "andar de rodillas" pagando "precio" a los independentistas.

Hernando ha acusado a Sánchez de buscar excusas para convocar elecciones y por eso pretende, a su juicio, que el techo de gasto "sea derrotado" en su próxima votación en el Congreso y el Senado. "El señor Sánchez está decidido a convocar elecciones cuanto antes", ha insistido Hernando, que ha criticado también el "asalto" a RTVE ejecutado por el Gobierno del PSOE con la propuesta de Rosa María Mateo como administradora única.

Respecto a la victoria de Pablo Casado, Hernando ha explicado que espera "cosas buenas" del mismo modo que ha garantizado que el grupo parlamentario está unido y "homogéneo" para hacer la oposición que le toca e impedir que Sánchez "destruya" lo hecho por el Gobierno de Mariano Rajoy.

No ha querido adelantar si seguirá como portavoz del grupo, aunque ha garantizado que seguirá en su escaño, al menos hasta que se convoquen elecciones. "Yo seguiré, no se preocupen, me van a tener aquí de diputado", ha remarcado. Ha restado importancia al caso del máster de Pablo Casado y, por contra, ha pedido a Pedro Sánchez, a quien ha acusado de "falsificar" su currículum, que enseñe la documentación y el trabajo de doctorado final.